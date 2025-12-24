Нові "файли Епштейна": в США оприлюднии документи, де згадується ім'я Дональда Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало нову серію з документів, повʼязаних із померлим американським фінансистом Джеффрі Епштейном, в яких згадується чинний президент США Дональд Трамп.

Зокрема, серед документів є лист, адресований колишньому лікарю американської жіночої збірної з гімнастики, засудженому за розбещення дітей Ларрі Нассару, пише The Wall Street Journal.

Лист проштампували 10 серпня 2019 року, тобто через три дні після смерті самого Епштейна, а співробітники вʼязниці, в якій він відбував покарання, отримали листа, коли пошта його повернула.

У листі Епштейн натякає на своє самогубство і пише, що обрав "короткий шлях додому" і що їх з Нассаром обʼєднувала любов і турбота до молодих дівчат. Далі Епштейн пише, що цю любов поділяє і "наш президент" (у 2019 році президентом США був Дональд Трамп).

"Коли проходила молода красуня, він (президент, — ред.) любив хапати за промежину, тоді як ми в підсумку хапаємо їжу в їдальнях системи. Життя несправедливе", — йдеться в листі.

Зазначається, що у 2023 році Associated Press писало, що Епштейн надсилав листа Нассару, коли вони обоє сиділи у вʼязницях, але його зміст тоді не публікували.

В інших документах йдеться, що в 1993—1996 роках Трамп щонайменше вісім разів літав приватним літаком Епштейна. Принаймні на чотирьох з цих рейсів була засуджена до 20 років увʼязнення спільниця Епштейна Гіслейн Максвелл. На двох з цих рейсів були жінки, які можуть бути свідками у справі проти Максвелл.

Також серед матеріалів є електронний лист 2021 року, в якому описується фотографія Трампа і Максвелл з телефону, що належить головному раднику Трампа у 2017 році Стіву Беннону. Однак додану до листа фотографію піддали цензурі, зафарбувавши чорним.

Нагадаємо, з нових опублікованих "файлів Епштейна" кудись зникла фотографія Трампа.

Фокус також писав про те, як колишній принц Ендрю та Сара Фергюсон засвітилися у нових файлах Епштейна.