Нові файли Епштейна: з опублікованих документів кудись зникла фотографія Трампа — що це за світлина

З нових файлів щодо справи скандального бізнесмена Джеффрі Епштейна, які Мін'юст США оприлюднив цими днями, нібито кудись поділася світлина з президентом Дональдом Трампом, і не лише вона.

Ймовірно, зображення з чинним американським лідером просто видалили. Про це заявили демократи з Комітету з нагляду Палати представників, передає видання Sky News.

Демократи вказали на файл з письмовим столом з рамками для фотографій. У шуфляді цього стола лежала світлина з зображенням Дональда Трампа, і саме вона, як стверджують політики, зникла звідти.

Зникнення також помітили інші користувачі соцмереж, які розповіли, що більше не знаходять цього файлу. Кореспонденти видання перевірили цю інформацію й також не змогли знайти відповідний документ.

Ймовірно, йдеться про світлину, наведену нижче.

Мін'юст США | Фото Трампа у нових файлах Епштейна

На зникнення низки файлів з документами у справі Епштейна, які оприлюднило відомство напередодні, також звернуло увагу видання AP News. Як пише медіа, загалом з публічного сайту міністерства зникло щонайменше 16 файлів, зокрема кадри з жінками без одягу.

Водночас журналісти вважають, що десятки тисяч оприлюднених сторінок не дали багато нового розуміння злочинів Епштейна чи рішень прокуратури, завдяки яким скандальний бізнесмен роками уникав серйозних федеральних звинувачень. Деякі з документів, які можна вважати найважливішими у справі, вже не можна знайти серед файлів, які відомство поширювало початково.

Нагадаємо, 20 грудня Міністерство юстиції США оприлюднило нові документи у справі Епштейна: у CBS News показали, які знаменитості засвітилися на кадрах.

Також 20 грудня у BBC повідомили, що Трамп у нових файлах Епштейна нібито знайомився з 14-річною дівчинкою в Мар-а-Лаго.