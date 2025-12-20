Знайомився з 14-річною дівчинкою в Мар-а-Лаго: у "файлах Епштейна" спливло ім'я Трампа

В оприлюднених Мін'юстом США файлах зі справи Епштейна згадується президент Дональд Трамп. Засуджений американський фінансист Джеффрі Епштейн нібито знайомив Трампа з 14-річною дівчинкою в Мар-а-Лаго.

Про згадку прізвища Трампа в нових "файлах Епштейна" пише BBC з посиланням на файли на сайті Міністерства юстиції США. Журналісти розповіли, що в позові, поданому проти спадкоємців фінансиста та Гіслейн Максвелл у 2020 році, детально описано нібито знайомство Трампа з 14-річною дівчинкою на курорті Мар-а-Лаго у Флориді з подачі Епштейна.

Згідно з документами, інцидент відбувся в 1990-х роках. Епштейн нібито штовхнув Трампа ліктем і "жартома запитав його", чи гарною була зустріч з неповнолітньою. Трамп, як стверджується у файлах, "посміхнувся та кивнув на знак згоди", а після цього обидва чоловіки засміялися, через що дівчинка зніяковіла, але була на той час "занадто маленькою, щоб зрозуміти чому".

За словами дівчини, Епштейн знущався з неї та цькував її протягом багатьох років. При цьому проти Дональда Трампа вона не висуває жодних звинувачень.

На момент публікації новини в Білому домі не відповіли на запит BBC. Журналісти нагадали, що сам Трамп послідовно заперечує будь-які правопорушення: за його словами, Епштейн багато років був його другом, однак вони посварилися приблизно у 2004 році — за два роки до першого арешту фінансиста.

Поява Трампа на оприлюднених у п'ятницю фотографіях мінімальна, і про нього є небагато згадок у тисячах опублікованих файлів. Втім заступник генерального прокурора Тодд Бланш зазначив, що "кілька сотень тисяч" сторінок документів іще не оприлюднені.

Нові "файли Епштейна"

Міністерство юстиції США оприлюднило 3 965 нових файлів у справі Епштейна 20 грудня. На нових кадрах "засвітилися" 42-й президент США Білл Клінтон, вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, попмузикант Майкл Джексон і солістка гурту The Supremes Даяна Росс.

12 грудня демократи з комітету з нагляду Палати представників США опублікували нові 19 фото з архіву Епштейна, на яких є зокрема президент США Дональд Трамп.