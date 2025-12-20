Знакомился с 14-летней девочкой в Мар-а-Лаго: в "файлах Эпштейна" всплыло имя Трампа

В обнародованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна упоминается президент Дональд Трамп. Осужденный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы знакомил Трампа с 14-летней девочкой в Мар-а-Лаго.

Об упоминании фамилии Трампа в новых "файлах Эпштейна" пишет BBC со ссылкой на файлы на сайте Министерства юстиции США. Журналисты рассказали, что в иске, поданном против наследников финансиста и Гислейн Максвелл в 2020 году, подробно описано якобы знакомство Трампа с 14-летней девочкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде с подачи Эпштейна.

Согласно документам, инцидент произошел в 1990-х годах. Эпштейн якобы толкнул Трампа локтем и "в шутку спросил его", хороша ли была встреча с несовершеннолетней. Трамп, как утверждается в файлах, "улыбнулся и кивнул в знак согласия", а после этого оба мужчины засмеялись, из-за чего девочка смутилась, но была в то время "слишком маленькой, чтобы понять почему".

Відео дня

По словам девушки, Эпштейн издевался над ней и травил ее в течение многих лет. При этом против Дональда Трампа она не выдвигает никаких обвинений.

В новых файлах по делу Эпштейна есть фамилия Трампа Фото: Богдан Беспалов

На момент публикации новости в Белом доме не ответили на запрос BBC. Журналисты напомнили, что сам Трамп последовательно отрицает любые правонарушения: по его словам, Эпштейн много лет был его другом, однако они поссорились примерно в 2004 году — за два года до первого ареста финансиста.

Появление Трампа на обнародованных в пятницу фотографиях минимально, и о нем есть немного упоминаний в тысячах опубликованных файлов. Впрочем, заместитель генерального прокурора Тодд Бланш отметил, что "несколько сотен тысяч" страниц документов еще не обнародованы.

Новые "файлы Эпштейна"

Министерство юстиции США обнародовало 3 965 новых файлов по делу Эпштейна 20 декабря. На новых кадрах "засветились" 42-й президент США Билл Клинтон, вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер, поп-музыкант Майкл Джексон и солистка группы The Supremes Дайана Росс.

12 декабря демократы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новые 19 фото из архива Эпштейна, на которых есть в том числе президент США Дональд Трамп.