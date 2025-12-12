Демократы обнародовали новые фото из архива Эпштейна, на которых есть Трамп

В фотоархиве, помимо действующего лидера Белого дома, есть Билл Гейтс, 42-й президент США Билл Клинтон, кинорежиссер Вуди Аллен и бывший советник Трампа Стив Бэннон. Но есть и более шокирующие изображения, вроде той, что Джеффри Эпштейн держал на своем рабочем столе — с юной девушкой.

12 декабря пятницу демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали 19 фотографий, полученных из наследства осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. На снимках кроме нынешнего президента США есть также принц Эндрю, которому связь с покойным финансистам стоила титула и королевских привилегий, пишет CBS News.

Фото Дональда Трампа с девушками

Законодатели заявили, что фотографии взяты из архива, содержащего 95 000 изображений, предоставленных комитету наследниками Эпштейна.

На фотографиях запечатлены известные личности, такие как бывший министр финансов Ларри Саммерс, миллиардеры Билл Гейтс и Ричард Брэнсон, кинорежиссер Вуди Аллен и бывший министр финансов Ларри Саммерс. Эти фотографии не указывают на причастность кого-либо из изображенных на них лиц к преступлениям Эпштейна.

Відео дня

Демократы заявили, что "изучают весь набор фотографий и будут продолжать публиковать их в ближайшие дни и недели". Республиканцы в комитете и Белый дом обвинили законодателей-демократов в "избирательном отборе" фотографий с целью "создания ложной версии событий" о президенте США Дональде Трампе.

Публикация состоялась за неделю до крайнего срока, установленного новым законом, принятым в ноябре, который администрация Трампа должна была установить для обнародования имеющихся в ее распоряжении документов по делу Эпштейна.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон уже заявила, что демократы специально выбирают фото, чтобы опозорить Трампа.

В своем заявлении она упомянула двух демократов из Палаты представителей, делегата Стейси Пласкетт и лидера меньшинства Хакима Джеффриса, заявив, что они "вымогали деньги и встречи у Эпштейна после того, как он был осужден за сексуальное преступление".

До голосования Трамп яростно выступал против Закона о прозрачности дела Эпштейна. В конце концов, он изменил свою позицию и подписал его после того, как он был принят Конгрессом почти единогласно.

Главный представитель Демократической партии в надзорном комитете заявил, что некоторые фотографии, полученные комитетом, "чрезвычайно тревожны".

Член Палаты представителей от Калифорнии Роберт Гарсия, ведущий демократ в комитете по надзору, сообщил журналистам, что в полученную комитетом партию фотографий из наследства Эпштейна входят изображения "влиятельных мужчин", женщин и недвижимости покойного финансиста. Он подчеркнул, что демократы привержены принципам прозрачности и пообещали опубликовать всю полученную информацию.

Гарсия заявил, что комитет получил фотографии "только вчера вечером" и к настоящему моменту просмотрел примерно 25 000 из 95 000 изображений, переданных наследниками Эпштейна. Некоторые фотографии были отправлены Эпштейну, а другие он сделал сам.

Гарсия заявил, что комитету необходимо выдать повестки, чтобы получить электронные письма, связанные с фотографиями, а также записи из нескольких банков, которые вели дела с Эпштейном. На вопрос о цензуре изображений он ответил: "С самого первого дня мы придерживались принципа цензуры любых фотографий и любой информации, которая могла бы причинить вред любой из жертв, и мы были привержены этому принципу и будем продолжать его соблюдать".

Гарсия обвинил Белый дом в "сокрытии правды".

"Этому должен быть положен конец, — сказал он. — Есть женщины, которые были изнасилованы в детстве, и они просто хотят справедливости. Давайте немедленно обнародуем эти материалы".

Что и кто есть на новых фотографиях Джеффри Эпштейна

В последнем обнародованном материале об Эпштейне содержатся изображения секс-игрушек. На одном изображении показана инструкция по технике безопасности для "кляпа-разрушителя челюстей". На другом — черная перчатка с разнообразной ребристой текстурой на каждом пальце. На третьем — несколько устройств рядом с брошюрой под названием "каталог образцов экстремальных средств ограничения движений".

Инструкция к кляпу

На одном из снимков изображены, судя по всему, праздничные сувениры: стопка коричневых пакетов с белым мультяшным изображением президента Трампа и надписью "Я огромный!". Рядом с пакетами мелом написана надпись: "Презервативы Трампа 4,50 доллара".

Презервативы Дональда Трампа Фото: Соцсети

Среди миллиардеров, запечатленных на фотографиях Эпштейна, — магнаты Ричард Брэнсон и Билл Гейтс. На одной из фотографий, опубликованных демократами Палаты представителей, Ричард Брэнсон, соучредитель Virgin Group, сидит рядом с изобретателем Дином Каменом, а Эпштейн находится позади них.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс также присутствует как минимум на двух фотографиях. На одной он запечатлен рядом с Эндрю Маунтбаттеном Виндзором, ранее известным как принц Эндрю, герцог Йоркский. На другой он стоит рядом с неопознанным пилотом.

Эндрю и Билл Гейтс Фото: Соцсети

В 2019 году Гейтс первоначально пытался преуменьшить значение своих отношений с Эпштейном, заявив тогда: "У меня не было с ним ни деловых отношений, ни дружбы". Но в 2021 году Гейтс сказал, что проводить время с Эпштейном было "огромной ошибкой".

Среди известных личностей, изображенных на фотографиях, опубликованных в четверг Комитетом по надзору, — кинорежиссер Вуди Аллен и бывший министр финансов Ларри Саммерс.

Саммерс, бывший президент Гарвардского университета, ушел из совета директоров OpenAI и оставил ряд других должностей, включая преподавательскую позицию в Гарварде, после того, как в ноябре были опубликованы документы, содержащие компрометирующие электронные письма между ним и Эпштейном. В переписке Саммерса и Эпштейна есть один эпизод, в котором они, по-видимому, шутили о женщине, которую Саммерс знал в Лондоне, а Эпштейн, судя по всему, давал ему советы.

Вуди Аллен ранее заявлял, что его связи с Эпштейном ограничивались светскими мероприятиями в доме Эпштейна, всегда в присутствии жены Аллена. Он запечатлен как минимум на трех снимках. На одном он разговаривает с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном. На другом он, судя по всему, обедает с Эпштейном, а на третьем Эпштейн, похоже, находится на съемочной площадке, пока Аллен работает.

По меньшей мере на трех из опубликованных Комитетом по надзору изображений запечатлены либо президент Трамп, либо бывший президент Билл Клинтон.

На одном черно-белом снимке Трамп улыбается, позируя с шестью женщинами, лица которых замаскированы. На другом он запечатлен рядом с Эпштейном. Снимки были сделаны на вечеринке "Ангелов" Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Снимок, который в соцсетях нашли "пугающим" Фото: Соцсети

Но есть и более пугающая фотография: на столе Эпштейна стоит снимок, изображающий юную девушку, лежащую ничком на диване. В соцсетях подозревают, что она без сознания и назвали фото "ужасным".

Напомним, ранее оказалось, что 40-летняя принцесса София, жена шведского принца Карла Филиппа, была знакома с Джеффри Эпштейном и имела с ним "определенную связь".

Также Hromadske сообщили в ноябре, что имя начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула всплыло в письмах Эпштейна.