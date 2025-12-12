Демократи оприлюднили нові фото з архіву Епштейна, на яких є Трамп

У фотоархіві, крім чинного лідера Білого дому, є Білл Гейтс, 42-й президент США Білл Клінтон, кінорежисер Вуді Аллен і колишній радник Трампа Стів Беннон. Але є і більш шокуючі зображення, на кшталт тієї, що Джеффрі Епштейн тримав на своєму робочому столі, — з юною дівчиною.

12 грудня п'ятницю демократи з Комітету з нагляду Палати представників опублікували 19 фотографій, отриманих зі спадщини засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. На знімках окрім нинішнього президента США є також принц Ендрю, якому зв'язок із покійним фінансистом коштував титулу і королівських привілеїв, пише CBS News.

Фото Дональда Трампа з дівчатами

Законодавці заявили, що фотографії взято з архіву, що містить 95 000 зображень, наданих комітету спадкоємцями Епштейна.

На фотографіях зображені відомі особистості, такі як колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс, мільярдери Білл Гейтс і Річард Бренсон, кінорежисер Вуді Аллен і колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс. Ці фотографії не вказують на причетність будь-кого із зображених на них осіб до злочинів Епштейна.

Демократи заявили, що "вивчають увесь набір фотографій і продовжуватимуть публікувати їх найближчими днями і тижнями". Республіканці в комітеті та Білий дім звинуватили законодавців-демократів у "виборчому доборі" фотографій з метою "створення неправдивої версії подій" про президента США Дональда Трампа.

Публікація відбулася за тиждень до крайнього терміну, встановленого новим законом, ухваленим у листопаді, який адміністрація Трампа мала встановити для оприлюднення наявних у її розпорядженні документів у справі Епштейна.

Прес-секретар Білого дому Ебігейл Джексон уже заявила, що демократи спеціально обирають фото, щоб зганьбити Трампа.

У своїй заяві вона згадала двох демократів із Палати представників, делегата Стейсі Пласкетт і лідера меншості Хакіма Джеффріса, заявивши, що вони "вимагали гроші та зустрічі в Епштейна після того, як він був засуджений за сексуальний злочин".

До голосування Трамп люто виступав проти Закону про прозорість справи Епштейна. Зрештою, він змінив свою позицію і підписав його після того, як він був ухвалений Конгресом майже одноголосно.

Головний представник Демократичної партії в наглядовому комітеті заявив, що деякі фотографії, отримані комітетом, "надзвичайно тривожні".

Член Палати представників від Каліфорнії Роберт Гарсія, провідний демократ у комітеті з нагляду, повідомив журналістам, що в отриману комітетом партію фотографій зі спадщини Епштейна входять зображення "впливових чоловіків", жінок і нерухомості покійного фінансиста. Він наголосив, що демократи віддані принципам прозорості й пообіцяли опублікувати всю отриману інформацію.

Гарсія заявив, що комітет отримав фотографії "тільки вчора ввечері" і до теперішнього моменту переглянув приблизно 25 000 з 95 000 зображень, переданих спадкоємцями Епштейна. Деякі фотографії були надіслані Епштейну, а інші він зробив сам.

Гарсія заявив, що комітету необхідно видати повістки, щоб отримати електронні листи, пов'язані з фотографіями, а також записи з кількох банків, які вели справи з Епштейном. На запитання про цензуру зображень він відповів: "Від найпершого дня ми дотримувалися принципу цензури будь-яких фотографій і будь-якої інформації, яка могла б заподіяти шкоду будь-якій із жертв, і ми були прихильні до цього принципу і продовжуватимемо його дотримуватися".

Гарсія звинуватив Білий дім у "приховуванні правди".

"Цьому має бути покладено край, — сказав він. — Є жінки, які були зґвалтовані в дитинстві, і вони просто хочуть справедливості. Давайте негайно оприлюднимо ці матеріали".

Що і хто є на нових фотографіях Джеффрі Епштейна

В останньому оприлюдненому матеріалі про Епштейна містяться зображення секс-іграшок. На одному зображенні показано інструкцію з техніки безпеки для "кляпа-руйнівника щелеп". На іншому — чорна рукавичка з різноманітною ребристою текстурою на кожному пальці. На третьому — кілька пристроїв поруч із брошурою під назвою "каталог зразків екстремальних засобів обмеження рухів".

Інструкція до кляпа

На одному зі знімків зображені, судячи з усього, святкові сувеніри: стопка коричневих пакетів із білим мультяшним зображенням президента Трампа і написом "Я величезний!". Поруч із пакетами крейдою написано напис: "Презервативи Трампа 4,50 долара".

Презервативи Дональда Трампа Фото: Соцсети

Серед мільярдерів, зображених на фотографіях Епштейна, — магнати Річард Бренсон і Білл Гейтс. На одній із фотографій, опублікованих демократами Палати представників, Річард Бренсон, співзасновник Virgin Group, сидить поруч із винахідником Діном Каменом, а Епштейн перебуває позаду них.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс також присутній як мінімум на двох фотографіях. На одній він зображений поруч з Ендрю Маунтбаттеном Віндзором, раніше відомим як принц Ендрю, герцог Йоркський. На іншій він стоїть поруч із невпізнаним пілотом.

Ендрю і Білл Гейтс Фото: Соцсети

У 2019 році Гейтс спочатку намагався применшити значення своїх стосунків з Епштейном, заявивши тоді: "У мене не було з ним ні ділових відносин, ні дружби". Але 2021 року Гейтс сказав, що проводити час з Епштейном було "величезною помилкою".

Серед відомих особистостей, зображених на фотографіях, опублікованих у четвер Комітетом з нагляду, — кінорежисер Вуді Аллен і колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс.

Саммерс, колишній президент Гарвардського університету, пішов із ради директорів OpenAI і залишив низку інших посад, включно з викладацькою позицією в Гарварді, після того, як у листопаді було опубліковано документи, що містять компрометуючі електронні листи між ним і Епштейном. У листуванні Саммерса і Епштейна є один епізод, у якому вони, мабуть, жартували про жінку, яку Саммерс знав у Лондоні, а Епштейн, судячи з усього, давав йому поради.

Вуді Аллен раніше заявляв, що його зв'язки з Епштейном обмежувалися світськими заходами в будинку Епштейна, завжди в присутності дружини Аллена. Він зображений як мінімум на трьох знімках. На одному він розмовляє з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном. На іншому він, судячи з усього, обідає з Епштейном, а на третьому Епштейн, схоже, перебуває на знімальному майданчику, поки Аллен працює.

Щонайменше на трьох з опублікованих Комітетом з нагляду зображень зображені або президент Трамп, або колишній президент Білл Клінтон.

На одному чорно-білому знімку Трамп посміхається, позуючи з шістьма жінками, обличчя яких замасковані. На іншому він зображений поруч з Епштейном. Знімки були зроблені на вечірці "Ангелів" Victoria's Secret у Нью-Йорку.

Знімок, який у соцмережах знайшли "лякаючим" Фото: Соцсети

Але є і більш лякаюча фотографія: на столі Епштейна стоїть знімок, що зображає юну дівчину, яка лежить нічком на дивані. У соцмережах підозрюють, що вона непритомна і назвали фото "жахливим".

Нагадаємо, раніше виявилося, що 40-річна принцеса Софія, дружина шведського принца Карла Філіпа, була знайома з Джеффрі Епштейном і мала з ним "певний зв'язок".

Також Hromadske повідомили в листопаді, що ім'я начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула спливло в листах Епштейна.