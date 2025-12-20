Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие: кто засветился в новых файлах по делу Эпштейна (фото)

Министерство юстиции США обнародовало новые файлы, касающиеся дела скандального американского финансиста и осужденного преступника Джеффри Эпштейна.

Новые документы по делу охватывают 3965 файлов общим объемом 3 ГБ данных. Об этом сообщило издание CBS News.

Большинство документов — это PDF-файлы, а некоторые файлы содержат отдельные изображения. Другие — это документы со многими страницами, среди них и один видеофайл. На кадрах из обнародованных файлов засветились немало публичных людей.

Кто из знаменитостей засветился на новых кадрах из дела Эпштейна

На многих кадрах в частности фигурирует Билл Клинтон — 42-й по счету президент США, возглавлявший страну в период с 1993 по 2001 годы. На одной из фотографий, которую обнародовало Министерство юстиции США, Клинтон, вероятно, находится в компании музыканта и актера Мика Джаггера, вокалиста группы The Rolling Stones.

Відео дня

Министерство юстиции США | Билл Клинтон и, вероятно, Мик Джаггер в файлах Эпштейна

На другом кадре изображен Билл Клинтон совместно с "королем поп-музыки" Майклом Джексоном, а также с американской актрисой и певицей, солисткой группы The Supremes Дайаной Росс.

Министерство юстиции США | Билл Клинтон, Майкл Джексон и Дайана Росс в файлах по делу Эпштейна

Еще один кадр из обнародованных файлов демонстрирует Билла Клинтона в бассейне рядом с неизвестным лицом.

Министерство юстиции США | Билл Клинтон в бассейне

На некоторых кадрах можно увидеть знаменитого бывшего британского принца Эндрю, которого недавно лишили титулов и наград после скандала, вспыхнувшего вокруг дела Эпштейна. На фото он, вероятно, изображен вместе с Гислейн Максвелл, известной британской светской львицей.

Министерство юстиции США | принц Эндрю на кадрах по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп вместо этого также есть, однако он "почти отсутствует" в новых документах, пишет издание. Однако действующий американский лидер упоминался в предыдущих файлах Эпштейна, а его команда признавала, что его имя, вероятно, может засветиться в документах.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что разорвал связи с Эпштейном задолго до его ареста.

Напомним, 18 декабря в CNN показали фото паспорта и Билла Гейтса с девушкой, указывающие на украинский след в деле Эпштейна.

12 декабря в CBS News показали фотографии, которые обнародовали демократы, где в файлах Эпштейна фигурирует Трамп.