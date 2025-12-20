Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші: хто засвітився в нових файлах у справі Епштейна (фото)

Міністерство юстиції США оприлюднило нові файли, що стосуються справи скандального американського фінансиста та засудженого злочинця Джеффрі Епштейна.

Нові документи у справі охоплюють 3965 файлів загальним обсягом 3 ГБ даних. Про це повідомило видання CBS News.

Більшість документів — це PDF-файли, а деякі файли містять окремі зображення. Інші — це документи з багатьма сторінками, серед них і один відеофайл. На кадрах з оприлюднених файлів засвітилися чимало публічних людей.

Хто зі знаменитостей засвітився на нових кадрах зі справи Епштейна

На багатьох кадрах зокрема фігурує Білл Клінтон — 42-й за рахунком президент США, що очолював країну у період з 1993 по 2001 роки. На одній зі світлин, що оприлюднило Міністерство юстиції США, Клінтон, ймовірно, перебуває у компанії музиканта та актора Міка Джаггера, вокаліста гурту The Rolling Stones.

Відео дня

Міністерство юстиції США | Білл Клінтон та, ймовірно, Мік Джаггер у файлах Епштейна

На іншому кадрі зображено Білла Клінтона спільно з "королем попмузики" Майклом Джексоном, а також з американською акторкою та співачкою, солісткою гурту The Supremes Даяною Росс.

Міністерство юстиції США | Білл Клінтон, Майкл Джексон та Даяна Росс у файлах щодо справи Епштейна

Ще один кадр з оприлюднених файлів демонструє Білла Клінтона у басейні поруч з невідомою особою.

Міністерство юстиції США | Білл Клінтон у басейні

На деяких кадрах можна побачити славнозвісного колишнього британського принца Ендрю, якого нещодавно позбавили титулів та нагород після скандалу, що спалахнув довкола справи Епштейна. На фото він, ймовірно, зображений разом з Гіслейн Максвелл, відомою британською світською левицею.

Міністерство юстиції США | принц Ендрю на кадрах у справі Епштейна

Президент США Дональд Трамп натомість також є, однак він "майже відсутній" у нових документах, пише видання. Однак чинний американський лідер згадувався у попередніх файлах Епштейна, а його команда визнавала, що його ім'я, ймовірно, може засвітитися у документах.

Сам Трамп неодноразово стверджував, що розірвав зв'язки з Епштейном задовго до його арешту.

Нагадаємо, 18 грудня у CNN показали фото паспорта і Білла Гейтса з дівчиною, що вказують на український слід у справі Епштейна.

12 грудня у CBS News показали світлини, які оприлюднили демократи, де у файлах Епштейна фігурує Трамп.