Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші: хто засвітився в нових файлах у справі Епштейна (фото)
Міністерство юстиції США оприлюднило нові файли, що стосуються справи скандального американського фінансиста та засудженого злочинця Джеффрі Епштейна.
Нові документи у справі охоплюють 3965 файлів загальним обсягом 3 ГБ даних. Про це повідомило видання CBS News.
Більшість документів — це PDF-файли, а деякі файли містять окремі зображення. Інші — це документи з багатьма сторінками, серед них і один відеофайл. На кадрах з оприлюднених файлів засвітилися чимало публічних людей.
Хто зі знаменитостей засвітився на нових кадрах зі справи Епштейна
На багатьох кадрах зокрема фігурує Білл Клінтон — 42-й за рахунком президент США, що очолював країну у період з 1993 по 2001 роки. На одній зі світлин, що оприлюднило Міністерство юстиції США, Клінтон, ймовірно, перебуває у компанії музиканта та актора Міка Джаггера, вокаліста гурту The Rolling Stones.
На іншому кадрі зображено Білла Клінтона спільно з "королем попмузики" Майклом Джексоном, а також з американською акторкою та співачкою, солісткою гурту The Supremes Даяною Росс.
Ще один кадр з оприлюднених файлів демонструє Білла Клінтона у басейні поруч з невідомою особою.
На деяких кадрах можна побачити славнозвісного колишнього британського принца Ендрю, якого нещодавно позбавили титулів та нагород після скандалу, що спалахнув довкола справи Епштейна. На фото він, ймовірно, зображений разом з Гіслейн Максвелл, відомою британською світською левицею.
Президент США Дональд Трамп натомість також є, однак він "майже відсутній" у нових документах, пише видання. Однак чинний американський лідер згадувався у попередніх файлах Епштейна, а його команда визнавала, що його ім'я, ймовірно, може засвітитися у документах.
Сам Трамп неодноразово стверджував, що розірвав зв'язки з Епштейном задовго до його арешту.
