Новые файлы Эпштейна: из опубликованных документов куда-то исчезла фотография Трампа — что это за фотография

Из новых файлов по делу скандального бизнесмена Джеффри Эпштейна, которые Минюст США обнародовал на днях, якобы куда-то делась фотография с президентом Дональдом Трампом, и не только она.

Вероятно, изображение с действующим американским лидером просто удалили. Об этом заявили демократы из Комитета по надзору Палаты представителей, передает издание Sky News.

Демократы указали на файл с письменным столом с рамками для фотографий. В ящике этого стола лежала фотография с изображением Дональда Трампа, и именно она, как утверждают политики, исчезла оттуда.

Исчезновение также заметили другие пользователи соцсетей, которые рассказали, что больше не находят этого файла. Корреспонденты издания проверили эту информацию и также не смогли найти соответствующий документ.

Вероятно, речь идет о фотографии, приведенной ниже.

Минюст США | Фото Трампа в новых файлах Эпштейна

На исчезновение ряда файлов с документами по делу Эпштейна, которые обнародовало ведомство накануне, также обратило внимание издание AP News. Как пишет медиа, всего с публичного сайта министерства исчезло не менее 16 файлов, в том числе кадры с женщинами без одежды.

В то же время журналисты считают, что десятки тысяч обнародованных страниц не дали много нового понимания преступлений Эпштейна или решений прокуратуры, благодаря которым скандальный бизнесмен годами избегал серьезных федеральных обвинений. Некоторые из документов, которые можно считать важнейшими в деле, уже нельзя найти среди файлов, которые ведомство распространяло изначально.

