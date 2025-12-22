На колінах у жінок: як колишній принц Ендрю та Сара Фергюсон засвітилися у нових файлах Епштейна (фото)

Колишнього принца Ендрю, якого нещодавно позбавили титулів, помітили на фотографії у нових файлах скандального бізнесмена Джеффрі Епштейна, як і його ексдружину Сару Фергюсон, що "розлютило" королівську родину.

65-річного Ендрю побачили на кадрі, де він у молодому віці перебуває у компанії щонайменше п'яти жінок, чиї обличчя приховало Міністерство юстиції США під час публікації. Про це пише видання Radar Online.

Фотографія з нових файлів Епштейна демонструє, як Ендрю лежить на колінах жінок, що сидять на дивані. Хоча невідомо, хто ховається за прихованими чорними фігурами на кадрі, одне обличчя Мін'юст США не приховало: це молодої Гіслейн Максвелл, британської світської левиці та підприємиці, що була засуджена у справі Епштейна.

Мін'юст США | принц Ендрю на колінах у жінок у файлах Епштейна

Всі персонажі світлини одягнені в офіційному стилі. На Ендрю — чорний смокінг, а на Гіслейн — чорна сукня. Інші жінки, судячи з деталей на фото, також одягнені у стриманий одяг.

Фотографувалися персонажі на фоні чогось, що нагадує високий камін. Довкола видно вишукані елементи, колони та дерев'яні вставки.

Сара Фергюсон на нових фото у файлах Епштейна

Колишня дружина принца Ендрю, 66-річна Сара Фергюсон, також засвітилася у нових файлах. Фотографія, яка облетіла мережу, демонструє, як позує поруч із жінкою, обличчя якої Мін'юст США також приховало. Поруч, судячи з кадру, сидить ще хтось, однак невідомо, що це особа.

Мін'юст США | Сара Фергюсон у нових файлах Епштейна

Світлина, на відміну від вищезгаданого кадру з Ендрю, кольорова, а не чорно-біла. Це може свідчити про те, що її було зроблено пізніше.

Як відреагували на нове фото Ендрю у королівській родині

Британські ЗМІ припускають, що нова фотографія Ендрю у файлах Епштейна була зроблена на заході в стилі black tie у маєтку у Сандрінгемі, хоча точного підтвердження цьому немає. Видання Express з посиланням на королівського інсайдера повідомляє, що король Чарльз і принц Вільям "розлючені" новою світлиною Ендрю.

"Поведінка Ендрю та відсутність будь-якого каяття, безсумнівно, розлютили їх", — вважає джерело.

Нагадаємо, 20 грудня видання CBS News розкрило, хто зі знаменитостей засвітився у нових файлах Епштейна.

Також 21 грудня у Sky News повідомили, що світлина з Дональдом Трампом кудись зникла з нових файлів Епштейна.