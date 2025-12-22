На коленях у женщин: как бывший принц Эндрю и Сара Фергюсон засветились в новых файлах Эпштейна (фото)

Бывшего принца Эндрю, которого недавно лишили титулов, заметили на фотографии в новых файлах скандального бизнесмена Джеффри Эпштейна, как и его экс-супругу Сару Фергюсон, что "разозлило" королевскую семью.

65-летнего Эндрю увидели на кадре, где он в молодом возрасте находится в компании по меньшей мере пяти женщин, чьи лица скрыло Министерство юстиции США во время публикации. Об этом пишет издание Radar Online.

Фотография из новых файлов Эпштейна демонстрирует, как Эндрю лежит на коленях женщин, сидящих на диване. Хотя неизвестно, кто скрывается за скрытыми черными фигурами на кадре, одно лицо Минюст США не скрыл: это молодой Гислейн Максвелл, британской светской львицы и предпринимательницы, которая была осуждена по делу Эпштейна.

Минюст США | принц Эндрю на коленях у женщин в файлах Эпштейна

Все персонажи фотографии одеты в официальном стиле. На Эндрю — черный смокинг, а на Гислейн — черное платье. Другие женщины, судя по деталям на фото, также одеты в сдержанную одежду.

Фотографировались персонажи на фоне чего-то, что напоминает высокий камин. Вокруг видны изысканные элементы, колонны и деревянные вставки.

Сара Фергюсон на новых фото в файлах Эпштейна

Бывшая жена принца Эндрю, 66-летняя Сара Фергюсон, также засветилась в новых файлах. Фотография, которая облетела сеть, демонстрирует, как позирует рядом с женщиной, лицо которой Минюст США также скрыло. Рядом, судя по кадру, сидит еще кто-то, однако неизвестно, что это лицо.

Минюст США | Сара Фергюсон в новых файлах Эпштейна

Фотография, в отличие от вышеупомянутого кадра с Эндрю, цветная, а не черно-белая. Это может свидетельствовать о том, что она была сделана позже.

Как отреагировали на новое фото Эндрю в королевской семье

Британские СМИ предполагают, что новая фотография Эндрю в файлах Эпштейна была сделана на мероприятии в стиле black tie в поместье в Сандрингеме, хотя точного подтверждения этому нет. Издание Express со ссылкой на королевского инсайдера сообщает, что король Чарльз и принц Уильям "разъярены" новой фотографией Эндрю.

"Поведение Эндрю и отсутствие какого-либо раскаяния, несомненно, разозлили их", — считает источник.

Напомним, 20 декабря издание CBS News раскрыло, кто из знаменитостей засветился в новых файлах Эпштейна.

Также 21 декабря в Sky News сообщили, что фотография с Дональдом Трампом куда-то исчезла из новых файлов Эпштейна.