Принц Эндрю ходил на свидание с молодой россиянкой: как к этому причастен Эпштейн, — СМИ (фото)

Переписка из архива Джеффри Эпштейна открыла детали о том, как финансист организовал для бывшего принца Эндрю знакомство с молодой россиянкой в Лондоне. В частности, в документах говорится о подготовке личного ужина и передаче контактов для прямого общения.

Как сообщает Daily Mail, Министерство юстиции США обнародовало новую часть материалов в рамках "файлов Эпштейна", среди которых есть электронные письма о контактах финансиста с принцем Эндрю в 2010 году.

Из опубликованной переписки следует, что в августе 2010 года Эпштейн обратился к адресату, записанному в его контактах как "Герцог", с предложением организовать ужин с 26-летней россиянкой во время ее пребывания в Лондоне. В своем сообщении он отдельно подчеркнул ее личные качества, назвав женщину умной, привлекательной и надежной.

Письмо Эпштейна — бывший принц Эндрю ходил на свидания с молодой россиянкой Фото: Daily Mail

В ответ собеседник, которого журналисты связывают с бывшим принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, написал, что заинтересован во встрече после возвращения из Женевы. Он также попросил передать женщине его контакты, чтобы она могла связаться напрямую. Одно из писем в этом обмене было подписано как "Его Королевское Высочество Герцог Йоркский KG".

Відео дня

Время этой переписки привлекает отдельное внимание, поскольку она состоялась уже после освобождения Эпштейна из американской тюрьмы в 2009 году, где он отбывал наказание за преступление, связанное с вовлечением несовершеннолетней в проституцию. Несмотря на это, как свидетельствуют документы, он продолжал поддерживать связи с влиятельными знакомыми и организовывать для них личные встречи.

Среди обнародованных материалов есть и другие письма 2010 года, где обсуждаются возможные встречи между Эпштейном и принцем Эндрю в Великобритании. В частности, в одном из сообщений говорилось об ужине в Букингемском дворце и возможности пообщаться в приватной обстановке.

В конце 2010 года бывшего принца Эндрю сфотографировали вместе с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. Сам принц ранее неоднократно заявлял, что не причастен ни к каким правонарушениям, связанным с финансистом, и отрицал обвинения в свой адрес.

Бывшего принца Эндрю сфотографировали вместе с Эпштейном Фото: Daily Mail

Бывший принц Эндрю в "файлах Эпштейна": что об этом известно

Напомним, что бывшего принца Эндрю, лишенного титулов, запечатлели на новом фото из файлов Джеффри Эпштейна вместе с его бывшей женой Сарой Фергюсон, и оно вызвало возмущение в королевской семье. На снимке Эндрю сидит на коленях у нескольких женщин, лица которых скрыты, кроме Гислейн Максвелл. Все они одеты официально: принц в смокинге, а Максвелл в черном платье.

Стоит заметить, что в 2019 году, ожидая суда, Эпштейн начал бояться, что действующий в то время принц Эндрю и Сара Фергюсон "слишком много знают". Именно поэтому он разговаривал с киллером, который ранее был членом британской SAS, и сказал, что хочет смерти Йорков.

В общем, осенью прошлого года Минюст США опубликовал на своем сайте миллионы новых файлов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми. В частности, в этих файлах часто упоминаются Илон Маск, принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд и Билл Гейтс