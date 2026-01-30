Файлы Эпштейна: Дональда Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Были опубликованы более 3 миллионов страниц, 2000 видео и 180 000 фото. И в новых файлах упоминаются Илон Маск, принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд и Билл Гейтс, про которого пишут, что он заразился венерической болезнью от девушки из России.

Минюст США опубликовал на своем сайте миллионы новых файлов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми. В документах множество раз упоминается имя Дональда Трампа, его соратника Стива Бэннона, Билла Гейтса и других известных политиков и знаменитостей. Приводятся фото, видео, анонимные и полуанонимные обращения свидетелей, а также показания жертв изнасилований. Сейчас журналисты изучают документы.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил на пресс-конференции, что пятничная масштабная партия файлов ознаменовала конец запланированных администрацией Трампа публикаций в соответствии с законом.

Снимки с Трампом из дома Эпштейна

По его словам, в документах содержатся "значительные" правки, учитывая исключения из закона, позволяющие зачеркивать определенные документы, в том числе идентификационную информацию о жертвах или материалы, относящиеся к текущим расследованиям. Предыдущие публикации также были сильно отредактированы, что вызвало критику со стороны некоторых членов Конгресса.

Дональд Трамп, который дружил с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х годов, прежде чем у них произошла ссора за несколько лет до первого осуждения Эпштейна, месяцами сопротивлялся публикации файлов Эпштейна, пока и демократы, и республиканцы в Конгрессе не вынудили его к этому, продвинув закон, несмотря на его возражения.

Трампу официально не предъявлялись никакие обвинения в связи с Эпштейном, и он отрицает какую-либо осведомленность о преступлениях Эпштейна. Однако скандал преследует его уже несколько месяцев, отчасти потому, что он обещал обнародовать эти документы во время своей президентской кампании 2024 года.

Пока неясно, сколько из недавно рассекреченных файлов содержат упоминания о Трампе. Те журналисты, что уже начали изучать файлы, говорят, что президент США упоминается там "тысячи раз" и в них содержатся обвинения в адрес Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, ее показания пересказло третье лицо. \Также утверждается, что Эпштейн поставлял девушек для "аукционов" в Мар-а-Лаго.

Файлы Эпштейна в которых упоминается Трамп

Также в файлах упоминается Илон Маск, который в 2013 году "интересовался возможностью посетить остров Эпштейна".

В электронном письме, отправленном Джеффри Эпштейну 31 декабря 2013 года, говорилось: "Напоминаю, что Илон Маск интересовался возможностью приехать на ваш остров 2 января".

Владелец компании SpaceX, миллиардер, отрицает какую-либо причастность к Эпштейну и заявил, что неоднократно отклонял приглашения посетить дом Эпштейна на Виргинских островах.

Он неизменно отрицает посещение острова или какие-либо противоправные действия.

Также упоминается Билл Гейтс. Джеффри Эпштейн заявлял, что миллиардер заразился венерическим заболеванием после интимной связи с русскими девушками.

Билл Гейтс с неизвестной девушкой

18 июля 2013 года Эпштейн отправил себе служебную записку, содержащую ряд шокирующих обвинений в адрес основателя Microsoft.

"Вдобавок ко всему, вы умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего ЗППП, вашу просьбу предоставить вам антибиотики, которые вы можете тайком передать Мелинде, и описание вашего полового органа", — говорится в электронном письме.

Также упоминается, что Эпштейна "неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных", а именно: просили о помощи Биллу в приобретении наркотиков для того, чтобы "справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами".

Даже известная супермодель Клаудия Шиффер и иллюзионист Дэвид Копперфилд есть в файлах Эпштейна. Утверждается, что они обручились на его острове.

В переписке по электронной почте между Эпштейном и человеком по имени Алиреза Иттихадиех Эпштейн пишет: "Передайте Дэвиду мои приветы. Он обручился с Шиффер на моем острове".

По утверждению прокуратуры, Эпштейн подарил нескольким своим жертвам пропуска за кулисы на выступления фокусника в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

Фото Эпштейна со знаменитостями из его дома

Девушки из России появляются в файлах Эпштейна постоянно. Так, одну из них финансист предлагал познакомить с принцем Эндрю: "Ей 26 лет, она русская, умная, красивая, заслуживает доверия, и да, у нее есть ваш электронный адрес", - писал он брату нынешнего короля Великобритании.

Уже было сказано, что Министерство юстиции США предоставит Конгрессу отчет, включающий сводку всех вырезанных фрагментов и скрытых документов, как того требует закон.

На вопрос о том, считает ли он, что все файлы были опубликованы в соответствии с законом, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер ответил: "Мы считаем, что это не так".

Примечательно, но Джо Байден в файлах Эпштейна не упоминается.

