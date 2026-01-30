Файли Епштейна: Дональда Трампа звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

Було опубліковано понад 3 мільйони сторінок, 2000 відео і 180 000 фото. І в нових файлах згадуються Ілон Маск, принц Ендрю, ілюзіоніст Девід Копперфільд і Білл Гейтс, про якого пишуть, що він заразився венеричною хворобою від дівчини з Росії.

Мін'юст США опублікував на своєму сайті мільйони нових файлів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі людьми. У документах безліч разів згадується ім'я Дональда Трампа, його соратника Стіва Беннона, Білла Гейтса та інших відомих політиків і знаменитостей. Наводяться фото, відео, анонімні та напіванонімні звернення свідків, а також свідчення жертв зґвалтувань. Зараз журналісти вивчають документи.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив на пресконференції, що п'ятнична масштабна партія файлів ознаменувала кінець запланованих адміністрацією Трампа публікацій відповідно до закону.

Знімки з Трампом із будинку Епштейна

За його словами, в документах містяться "значні" правки, з огляду на винятки із закону, що дозволяють закреслювати певні документи, зокрема ідентифікаційну інформацію про жертв або матеріали, що стосуються поточних розслідувань. Попередні публікації також були сильно відредаговані, що викликало критику з боку деяких членів Конгресу.

Дональд Трамп, який дружив з Епштейном у 1990-х і на початку 2000-х років, перш ніж у них сталася сварка за кілька років до першого засудження Епштейна, місяцями чинив опір публікації файлів Епштейна, поки і демократи, і республіканці в Конгресі не змусили його до цього, просунувши закон попри його заперечення.

Трампу офіційно не висували жодних звинувачень у зв'язку з Епштейном, і він заперечує будь-яку обізнаність про злочини Епштейна. Однак скандал переслідує його вже кілька місяців, почасти тому, що він обіцяв оприлюднити ці документи під час своєї президентської кампанії 2024 року.

Поки що незрозуміло, скільки з нещодавно розсекречених файлів містять згадки про Трампа. Ті журналісти, що вже почали вивчати файли, кажуть, що президент США згадується там "тисячі разів", і в них містяться звинувачення на адресу Трампа у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, її свідчення переказала третя особа. \Також стверджується, що Епштейн постачав дівчат для "аукціонів" у Мар-а-Лаго.

Файли Епштейна в яких згадується Трамп

Також у файлах згадується Ілон Маск, який у 2013 році "цікавився можливістю відвідати острів Епштейна".

В електронному листі, надісланому Джеффрі Епштейну 31 грудня 2013 року, йшлося: "Нагадую, що Ілон Маск цікавився можливістю приїхати на ваш острів 2 січня".

Власник компанії SpaceX, мільярдер, заперечує будь-яку причетність до Епштейна і заявив, що неодноразово відхиляв запрошення відвідати будинок Епштейна на Віргінських островах.

Він незмінно заперечує відвідування острова або будь-які протиправні дії.

Також згадується Білл Гейтс. Джеффрі Епштейн заявляв, що мільярдер заразився венеричним захворюванням після інтимного зв'язку з російськими дівчатами.

Білл Гейтс із невідомою дівчиною

18 липня 2013 року Епштейн відправив собі службову записку, що містить низку шокуючих звинувачень на адресу засновника Microsoft.

"На додачу до всього, ви благаєте мене видалити електронні листи, що стосуються вашого ЗПСШ, ваше прохання надати вам антибіотики, які ви можете потайки передати Мелінді, і опис вашого статевого органу", — йдеться в електронному листі.

Також згадується, що Епштейна "неправомірно втягували в дії, що варіювалися від морально неприйнятних до етично сумнівних", а саме: просили про допомогу Біллу в придбанні наркотиків для того, щоб "впоратися з наслідками сексуальних зв'язків із російськими дівчатами, аж до сприяння його незаконним зв'язкам із заміжніми жінками".

Навіть відома супермодель Клаудія Шиффер та ілюзіоніст Девід Копперфілд є у файлах Епштейна. Стверджується, що вони заручилися на його острові.

У листуванні електронною поштою між Епштейном і людиною на ім'я Аліреза Іттіхадієх Епштейн пише: "Передайте Девідові мої привіти. Він заручився з Шиффер на моєму острові".

За твердженням прокуратури, Епштейн подарував кільком своїм жертвам перепустки за лаштунки на виступи фокусника як винагороду за надані послуги.

Фото Епштейна зі знаменитостями з його будинку

Дівчата з Росії з'являються у файлах Епштейна постійно. Так, одну з них фінансист пропонував познайомити з принцом Ендрю: "Їй 26 років, вона росіянка, розумна, красива, заслуговує на довіру, і так, у неї є ваша електронна адреса", — писав він брату нинішнього короля Великої Британії.

Уже було сказано, що Міністерство юстиції США надасть Конгресу звіт, що включає зведення всіх вирізаних фрагментів і прихованих документів, як того вимагає закон.

На запитання про те, чи вважає він, що всі файли були опубліковані відповідно до закону, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер відповів: "Ми вважаємо, що це не так".

Примітно, але Джо Байден у файлах Епштейна не згадується.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у файлах Епштейна виявився "український слід". Серед його фото знайшли знімки паспорта дівчини з України.

Також ми розповідали про попередню порцію знімків з архіву Епштейна. На фото є Дональд Трамп і секс-іграшки.