Бывшего принца Эндрю и Сару Фергюсон хотели убить: "Эпштейн боялся, что они что-то знают"

Против бывшего принца Эндрю и его экс-супруги Сары Фергюсон устроил заговор скандальный финансист Джеффри Эпштейн, который хотел, чтобы они "заткнули рты".

Ожидая своего суда в 2019 году, Эпштейн, арестованный за торговлю несовершеннолетними и насилие, "стал параноиком" и начал бояться, что действующий в то время принц Эндрю и Сара Фергюсон "слишком много знают". Об этом пишет издание Express со ссылкой на книгу историка Эндрю Лоуни о королевской чете.

"Он разговаривал с киллером, который ранее был членом британской SAS, и сказал, что хочет смерти Йорков. Он хотел их устранить", — рассказал Лоуни.

Автор утверждает, что получил эти данные от двух надежных источников: один из них в Париже, а другой — бывший агент ФБР во Флориде.

Принца Эндрю и Сару Фергюсон хотел "устранить" Эпштейн Фото: The Royal Family

Во время своего выступления в подкасте Daily Beast историк признался, что не уверен, насколько можно было верить в возможности Эпштейна. Он также не знает, насколько тот смог продвинуться в своих намерениях и не ограничивалось ли планирование только словами и угрозами.

"Я не знаю, как далеко он продвинулся с планами. Но я думаю, что он очень нервничал перед смертью", — утверждает Лоуни.

Комментируя тот факт, что Сара отправляла электронные письма Эпштейну, автор объяснил это тем, что она боялась за свою безопасность, а также за безопасность своих дочерей.

"Она волновалась за свою безопасность и безопасность своих дочерей. Эпштейн общался с довольно неприятными людьми, поэтому страх был реальным", — подчеркнул Лоуни.

Автор также предполагает, что Эпштейн мог реализовать свои планы до конца, если бы не умер.

Сам бывший принц Эндрю и его жена пока не комментировали эти факты.

