Колишнього принца Ендрю та Сару Фергюсон хотіли вбити: "Епштейн боявся, що вони загабато знають"

Проти колишнього принца Ендрю та його ексдружини Сари Фергюсон влаштував змову скандальний фінансист Джеффрі Епштейн, який хотів, аби вони "заткнули роти".

Очікуючи на свій суд у 2019 році, Епштейн, заарештований за торгівлю неповнолітніми та насильство, "став параноїком" і почав боятися, що чинний на той час принц Ендрю та Сара Фергюсон "забагато знають". Про це пише видання Express з посиланням на книгу історика Ендрю Лоуні про королівське подружжя.

"Він розмовляв з кілером, який раніше був членом британської SAS, і сказав, що хоче смерті Йорків. Він хотів їх усунути", — розповів Лоуні.

Автор стверджує, що отримав ці дані від двох надійних джерел: одне із них у Парижі, а інше — колишній агент ФБР у Флориді.

Принца Ендрю та Сару Фергюсон хотів "усунути" Епштейн Фото: The Royal Family

Під час свого виступу у подкасті Daily Beast історик зізнався, що не впевнений, наскільки можна було вірити у можливості Епштейна. Він також не знає, наскільки той зміг просунутися у своїх намірах і чи не обмежувалося планування лише словами та погрозами.

"Я не знаю, як далеко він просунувся з планами. Але я думаю, що він дуже нервував перед смертю", — стверджує Лоуні.

Коментуючи той факт, що Сара надсилала електронні листи Епштейну, автор пояснив це тим, що вона боялася за свою безпеку, а також за безпеку своїх доньок.

"Вона хвилювалася за свою безпеку та безпеку своїх дочок. Епштейн спілкувався з досить неприємними людьми, тому страх був реальним", — наголосив Лоуні.

Автор також припускає, що Епштейн міг реалізувати свої плани до кінця, якби не помер.

Сам колишній принц Ендрю та його дружина наразі не коментували цих фактів.

