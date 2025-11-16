"Завжди була відданою": Сара Фергюсон більше не хоче жити з колишнім принцом Ендрю — названо причини

Колишня дружина позбавленого титулів Ендрю Сара Фергюсон, яка навіть після розлучення залишалася відданою скандальному принцу, більше не хоче жити разом з ним й після виїзду з Royal Lodge поселиться окремо.

Сара Фергюсон, яка завжди захищала Ендрю, навіть у найгучніші скандали та попри жахливі звинувачення, більше не буде поруч з колишнім принцом, оскільки її довірі до нього настав кінець. Про це розповідає видання Mirror.

66-річна Сара та 65-річний Ендрю мешкали у Royal Lodge у Віндзорському парку упродовж багатьох років, що залишалося незмінним навіть після їхнього розлучення. Колишня дружина підтримувала добрий зв'язок з Ендрю й завжди висловлювала йому підтримку та захист, однак, ймовірно, цьому настав кінець.

"Я здивована, що, схоже, Сара і Ендрю тепер йдуть різними шляхами. Я думала, що вони нерозлучні, навіть якщо вже не перебувають у романтичних стосунках", — розповіла королівська кореспондентка BBC.

Сара Фергюсон, попри розрив шлюбу, продовжувала захищати Ендрю навіть за найгучніших звинувачень, які лунали в його сторону. Королівські кореспонденти звертали увагу на те, що вони "нерозлучні". Однак зараз, схоже, Сара більше не може довіряти йому, у той час як позбавлений титулів принц воліє перебувати сам на сам.

"Сара завжди була дуже віддана Ендрю, захищаючи його навіть перед найбруднішими звинуваченнями. Можливо, вона більше не вірить йому, а може, Ендрю тепер хоче бути сам по собі", — зазначила кореспондентка у коментарі медіа.

Водночас, якою б не була причина кардинальних змін у житті членів королівської родини, достеменно відомо, що Сара точно не планує жити разом з Ендрю після виїзду з Royal Lodge. Як пише видання Express, нещодавно стало відомо про те, що Сара Фергюсон може переїхати до Португалії, де поселиться в особняку, який належить її дочці — принцесі Євгенії.

