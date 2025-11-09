Ендрю висунув перелік зухвалих вимог до нового житла, яке фінансуватиме король Чарльз: чого він хоче

Позбавлений титулів скандальний принц Ендрю висунув довгий перелік вимог до свого нового будинку після виселення з маєтку Royal Lodge. Колишній принц зокрема зажадав кухаря, дворецького, садівника та економку.

65-річний Ендрю має наміри до маєтку в приватній садибі Сандрінгем у Норфолку. Його майбутнє житло буде фінансуватися приватно королем Чарльзом, як повідомив палац, а сам колишній принц зажадав забезпечити собі більш ніж комфортні умови. Про це пише британське видання Express.

Ендрю наполягає на тому, аби йому забезпечили "відповідний будинок та графік роботи персоналу" — такі, які б відповідали статусу сина королеви Великої Британії, а також батька двох британських принцес, повідомляє видання The Daily Mail.

ЗМІ також пишуть про величезну колекцію з плюшевих ведмедиків колишнього принца, що складається з 72 одиниць. Їх персонал повинен "бездоганно" розкласти на ліжку Ендрю, однак доки остаточно питання не буде вирішено, вона лежатиме нерозпакованою.

Колишній принц Ендрю виставив вимоги до свого нового житла Фото: Getty Images

Окрім кухаря, економки, секретаря-дворецького та садівників, він також хоче мати право вільно пересуватися. Ендрю не хоче обмежуватися власними новими покоями. Він прагне, аби маєток обслуговував його особистий персонал або ж хтось, хто вже працює на королівську родину.

Інсайдер розповів ЗМІ, що хоча очікується те, що колишній принц Ендрю "піде тихо" з намірів "зберегти своє обличчя", у нього є низка умов, якими він не бажає комусь поступатися.

Наразі невідомо, чого ще може зажадати Ендрю та як на це відреагує королівська родина, зокрема чинний король Чарльз III, який також є старшим братом колишнього принца. Однак інсайдери стверджують, що син короля і принц Вільям, майбутній монарх, зайняв доволі жорстку позицію і не збирається йти на поступки.

Що стосується його колишньої дружини, Сари Фергюсон, то про її майбутнє проживання у королівських заявах не йдеться. Однак ЗМІ пишуть, що жінка сама все організує.

