Ендрю висунув перелік зухвалих вимог до нового житла, яке фінансуватиме король Чарльз: чого він хоче

принц Ендрю
Ендрю висунув перелік зухвалих вимог до нового житла, яке фінансуватиме король Чарльз: чого він хоче | Фото: Getty

Позбавлений титулів скандальний принц Ендрю висунув довгий перелік вимог до свого нового будинку після виселення з маєтку Royal Lodge. Колишній принц зокрема зажадав кухаря, дворецького, садівника та економку.

65-річний Ендрю має наміри до маєтку в приватній садибі Сандрінгем у Норфолку. Його майбутнє житло буде фінансуватися приватно королем Чарльзом, як повідомив палац, а сам колишній принц зажадав забезпечити собі більш ніж комфортні умови. Про це пише британське видання Express.

Ендрю наполягає на тому, аби йому забезпечили "відповідний будинок та графік роботи персоналу" — такі, які б відповідали статусу сина королеви Великої Британії, а також батька двох британських принцес, повідомляє видання The Daily Mail.

ЗМІ також пишуть про величезну колекцію з плюшевих ведмедиків колишнього принца, що складається з 72 одиниць. Їх персонал повинен "бездоганно" розкласти на ліжку Ендрю, однак доки остаточно питання не буде вирішено, вона лежатиме нерозпакованою.

Відео дня
Ендрю житло
Колишній принц Ендрю виставив вимоги до свого нового житла
Фото: Getty Images

Окрім кухаря, економки, секретаря-дворецького та садівників, він також хоче мати право вільно пересуватися. Ендрю не хоче обмежуватися власними новими покоями. Він прагне, аби маєток обслуговував його особистий персонал або ж хтось, хто вже працює на королівську родину.

Інсайдер розповів ЗМІ, що хоча очікується те, що колишній принц Ендрю "піде тихо" з намірів "зберегти своє обличчя", у нього є низка умов, якими він не бажає комусь поступатися.

Наразі невідомо, чого ще може зажадати Ендрю та як на це відреагує королівська родина, зокрема чинний король Чарльз III, який також є старшим братом колишнього принца. Однак інсайдери стверджують, що син короля і принц Вільям, майбутній монарх, зайняв доволі жорстку позицію і не збирається йти на поступки.

Що стосується його колишньої дружини, Сари Фергюсон, то про її майбутнє проживання у королівських заявах не йдеться. Однак ЗМІ пишуть, що жінка сама все організує.

Нагадаємо, 6 листопада видання The Daily Beast повідомляло, що колишній принц Ендрю "доживатиме свій вік на болотах": його відправлять у найпохмуріший королівський маєток.

Також 3 листопада медіа Sky News передавало, що принца Ендрю готуються позбавити його останнього титулу.