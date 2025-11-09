Эндрю выдвинул перечень дерзких требований к новому жилью, которое будет финансировать король Чарльз: чего он хочет

Лишенный титулов скандальный принц Эндрю выдвинул длинный перечень требований к своему новому дому после выселения из поместья Royal Lodge. Бывший принц в частности потребовал повара, дворецкого, садовника и экономку.

65-летний Эндрю имеет намерения к поместью в частной усадьбе Сандрингем в Норфолке. Его будущее жилье будет финансироваться частным образом королем Чарльзом, как сообщил дворец, а сам бывший принц потребовал обеспечить себе более чем комфортные условия. Об этом пишет британское издание Express.

Эндрю настаивает на том, чтобы ему обеспечили "соответствующий дом и график работы персонала" — такие, которые бы соответствовали статусу сына королевы Великобритании, а также отца двух британских принцесс, сообщает издание The Daily Mail.

СМИ также пишут об огромной коллекции из плюшевых мишек бывшего принца, состоящей из 72 единиц. Их персонал должен "безупречно" разложить на кровати Эндрю, однако пока окончательно вопрос не будет решен, она будет лежать нераспакованной.

Бывший принц Эндрю выставил требования к своему новому жилью Фото: Getty Images

Кроме повара, экономки, секретаря-дворецкого и садовников, он также хочет иметь право свободно передвигаться. Эндрю не хочет ограничиваться собственными новыми покоями. Он хочет, чтобы имение обслуживал его личный персонал или кто-то, кто уже работает на королевскую семью.

Инсайдер рассказал СМИ, что хотя ожидается то, что бывший принц Эндрю "уйдет тихо" из намерений "сохранить свое лицо", у него есть ряд условий, которыми он не желает кому-то уступать.

Пока неизвестно, чего еще может потребовать Эндрю и как на это отреагирует королевская семья, в частности действующий король Чарльз III, который также является старшим братом бывшего принца. Однако инсайдеры утверждают, что сын короля и принц Уильям, будущий монарх, занял довольно жесткую позицию и не собирается идти на уступки.

Что касается его бывшей жены, Сары Фергюсон, то о ее будущем проживании в королевских заявлениях речь не идет. Однако СМИ пишут, что женщина сама все организует.

Напомним, 6 ноября издание The Daily Beast сообщало, что бывший принц Эндрю "будет доживать свой век на болотах": его отправят в самое мрачное королевское поместье.

Также 3 ноября медиа Sky News передавало, что принца Эндрю готовятся лишить его последнего титула.