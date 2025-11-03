Единственное, что оставалось: Эндрю готовятся лишить последнего звания — обошлось не без вмешательства короля
У лишенного титулов принца Эндрю готовятся забрать последнее звание, которое он получил в свой 55-й день рождения. Окончательное лишение состоится не без вмешательства короля Чарльза III — родного брата Эндрю.
У Эндрю готовятся отобрать почетную должность вице-адмирала. Об этом в комментарии для издания Sky News рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили.
"Мы видели, как Эндрю отказался от военных должностей, которые он занимал, и сейчас рассматриваем единственную должность, которая у него осталась, а именно почетную должность вице-адмирала, и мы уже начали соответствующую процедуру", — отметил Гили.
Министр не раскрыл подробностей относительно процедуры. Однако пояснил, что чиновники "руководствуются указаниями короля и уже сейчас работают над его отстранением" от почетной должности.
Принц Эндрю был назначен вице-адмиралом в 2015 году и продолжал сохранять за собой этот титул даже после 2022 года, когда отказался от других военных должностей.
Гили также ответил на вопрос журналиста о том, готовится ли правительство рассматривать устранение Эндрю из линии королевского наследования. Он отметил, что это является "делом короля". Однако он подчеркнул, что считает это излишним, поскольку Эндрю уже и так потерял все свои королевские титулы.
Другой британский чиновник, председатель Консервативной партии, вместо этого заявил, что Эндрю аж 8-й в очереди на престол.
"У парламента есть много более важных дел, чем принимать законы о том, что никогда не произойдет", — подчеркнул он.
Эндрю могут посадить в тюрьму в США?
Стоит заметить, что телеведущий Джереми Вайн 2 ноября заявил, что бывший принц Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон могут получить тюремное заключение в США за их причастность к скандальному Джеффри Эпштейну. Об этом пишет издание Express.
"Я думаю, что они (расследователи — ред.) начнут процедуру экстрадиции в отношении него. Да, потому что теперь у него нет защиты. Поэтому они рассматривают, кто ко всему этому причастен", — пояснил ведущий громкое заявление.
Однако пока правдивость таких подробностей не установлена.
