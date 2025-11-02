Были с Эндрю: что произойдет с корги покойной королевы, которые жили в поместье лишенного титулов принца

Корги покойной королевы Елизаветы II жили в поместье вместе с принцем Эндрю и его бывшей женой и герцогиней Сарой Фергюсон, которых теперь изгоняют из Royal Lodge (Королевской Ложи).

После подтверждения того, что бывший принц и герцогиня должны покинуть поместье, многих встревожил вопрос о том, а что же произойдет с любимцами покойной королевы. Каким будущее королевских корги — выяснили в британском издании Express.

Эндрю проживал в Royal Lodge более 20 лет, а его жена Сара Фергюсон жила в резиденции с 2008 года. Пара продолжала жить под одной крышей даже после разрыва, что успешно позволяли делать масштабы поместья. Но события последних нескольких недель привели к тому, что Эндрю и Сара больше не будут сосуществовать под одной крышей.

С ними вместе также жила пара корги — Муик и Сэнди, которые были под присмотром Эндрю с 2022 года, когда умерла королева Елизавета II. Их Елизавете подарили после смерти бывшего герцога Эдинбургского.

Корги королевы Елизаветы вместе с Сарой Фергюсон

Что будет с корги королевы Елизаветы?

После выселения из Royal Lodge королевских корги ждет такая же участь. На данный момент подтверждена информация о том, что Муик и Сэнди покинут Royal Lodge вместе с Эндрю и Сарой, пишет издание.

Журнал Hello! пишет, что Букингемский дворец заявил о том, что корги "останутся вместе с семьей". Из этого короткого заявления остается непонятным то, с кем именно и где будут жить собаки покойной королевы в дальнейшем.

СМИ предполагают, что Муик и Сэнди могут поселиться как с Эндрю или Сарой, так и у их общих дочерей — принцесс Евгении и Беатрис.

Также до сих пор остается неизвестным, куда после оставления королевского поместья переедут жить Эндрю и Сара.

"Пока не объявлено, где будет жить бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон после того, как она переедет из Королевской Ложи. Пара унаследовала корги королевы Елизаветы II, когда она умерла, поэтому собаки также повлияют на решение — им нужно будет обеспечить достаточно места на открытом воздухе, в конце концов, они привыкли к 98 акрам в Королевской Ложе", — отмечает издание.

Напомним, 30 октября в Reuters сообщили, что Чарльз III лишил Эндрю королевских привилегий и приказал покинуть королевское поместье, где тот жил более двух десятилетий.

Ранее в Guardian также выяснили, на какие средства будет жить лишенный титулов Эндрю.