Були з Ендрю: що станеться з коргі покійної королеви, які жили у маєтку позбавленого титулів принца

Коргі покійної королеви Єлизавети II мешкали у маєтку разом із принцом Ендрю та його колишньою дружиною і герцогинею Сарою Фергюсон, яких тепер виганяють із Royal Lodge (Королівської Ложі).

Після підтвердження того, що колишній принц та герцогиня повинні покинути маєток, багатьох стривожило питання про те, а що ж відбудеться з улюбленцями покійної королеви. Яким майбутнє королівських коргі — з'ясували у британському виданні Express.

Ендрю проживав у Royal Lodge понад 20 років, а його дружина Сара Фергюсон жила у резиденції з 2008 року. Пара продовжувала жити під одним дахом навіть після розриву, що успішно дозволяли робити масштаби маєтку. Та події останніх кількох тижнів спричинили те, що Ендрю та Сара більше не співіснуватимуть під одним дахом.

З ними разом також мешкала пара коргі — Муїк і Сенді, які були під наглядом Ендрю з 2022 року, коли померла королева Єлизавета II. Їх Єлизаветі подарували після смерті колишнього герцога Единбурзького.

Коргі королеви Єлизавети разом з Сарою Фергюсон

Що буде з коргі королеви Єлизавети?

Після виселення з Royal Lodge на королівських коргі чекає така ж доля. Наразі підтверджена інформація про те, що Муїк і Сенді покинуть Royal Lodge разом з Ендрю і Сарою, пише видання.

Журнал Hello! пише, що Букінгемський палац заявив про те, що коргі "залишаться разом із родиною". Із цієї короткої заяви залишається незрозумілим те, з ким саме та де мешкатимуть собаки покійної королеви надалі.

ЗМІ припускають, що Муїк та Сенді можуть оселитися як із Ендрю чи Сарою, так і в їхніх спільних доньок — принцес Євгенії та Беатріс.

Також досі залишається невідомим, куди після залишення королівського маєтку переїдуть жити Ендрю та Сара.

"Поки що не оголошено, де житиме колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон після того, як вона переїде з Королівської Ложі. Пара успадкувала коргі королеви Єлизавети II, коли вона померла, тому собаки також вплинуть на рішення — їм потрібно буде забезпечити достатньо місця на відкритому повітрі, зрештою, вони звикли до 98 акрів у Королівській Ложі", — зазначає видання.

Нагадаємо, 30 жовтня у Reuters повідомили, що Чарльз III позбавив Ендрю королівських привілеїв та наказав залишити королівський маєток, де той мешкав понад два десятиліття.

Раніше у Guardian також з'ясували, на які кошти буде жити позбавлений титулів Ендрю.