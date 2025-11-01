"Занепалий" принц: на які кошти житиме позбавлений титулів брат короля Чарльза III

65-річний Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, а раніше принц Ендрю, якого старший брат, король Чарльз III, позбавив усіх титулів і привілеїв, усе ж таки не залишиться на хлібі та воді.

Уже колишній герцог Йоркський очікує на велику одноразову виплату і щорічну допомогу, повідомляє Guardian з посиланням на свої джерела.

Оскільки Ендрю Маунтбеттен-Віндзор категорично відмовляється покинути маєток Royal Lodge, в якому жив останні 30 років, його брат-монарх має намір раз і назавжди вирішити цю проблему. Один із варіантів врегулювання передбачає шестизначну суму для покриття його переїзду з Royal Lodge у Віндзорі до приватного житла в Сандрінгемі, графство Норфолк.

За цим послідує ануїтет, виплачуваний з особистих коштів Чарльза, який, як вважають, у кілька разів перевищує військово-морську пенсію Маунтбеттена Віндзора в розмірі 20 000 фунтів стерлінгів на рік.

Відео дня

Маунтбеттен-Віндзор, тепер позбавлений своїх титулів, включно з принцом і Його Королівською Високістю, був виключений з офіційного списку перів всього через кілька годин після того, як Букінгемський палац оголосив про початок формальної процедури.

Перед оголошенням Букінгемського палацу було проведено консультації з урядом, і він чітко дав зрозуміти, що вважає конституційно обґрунтованим ухвалення королем такого рішення.

Кабінет міністрів працював зі старшими помічниками короля, щоб знайти рішення, яке дозволило б уникнути використання парламентського часу, і консультувався з кількома експертами з конституційного права.

Зрештою монарх вирішив скасувати герцогський титул брата, використовуючи свої королівські прерогативи. Королівський ордер і патентну грамоту, що офіційно позбавляють Маунтбеттена-Віндзора права використовувати титул "принц" і "Його Королівська Високість", оформлять у найближчі кілька днів.

Принцеси Євгенія і Беатріс, доньки Ендрю, збережуть свої титули дочок сина суверена відповідно до патентної грамоти короля Георга V від 1917 року.

Нагадаємо, 18 жовтня принц Ендрю добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського і королівських відзнак після скандалу з Джеффрі Епштейном, зберігши при цьому титул принца. Його колишня дружина Сара Фергюсон більше не буде герцогинею.

Також повідомлялося, що принц Вільям нібито погрожував позбавити принцес Беатріс і Євгенію титулів, якщо їхній батько, принц Ендрю, не залишить резиденцію Royal Lodge, оренду за яку він не сплачував понад 20 років.