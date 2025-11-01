"Падший" принц: на какие средства будет жить лишенный титулов брат короля Чарльза III

65-летний Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, а ранее принц Эндрю, которого старший брат, король Чарльз III, лишил всех титулов и привилегий, все же не останется на хлебе и воде.

Уже бывший герцог Йоркский ожидает крупной единовременной выплаты и ежегодного пособия, сообщает Guardian со ссылкой на свои источники.

Поскольку Эндрю Маунтбеттен-Виндзор категорически отказывается покинуть поместье Royal Lodge, в котором жил последние 30 лет, его брат-монарх намерен раз и навсегда решить эту проблему. Один из вариантов урегулирования включает шестизначную сумму для покрытия его переезда из Royal Lodge в Виндзоре в частное жилище в Сандрингеме, графство Норфолк.

За этим последует аннуитет, выплачиваемый из личных средств Чарльза, который, как полагают, в несколько раз превышает военно-морскую пенсию Маунтбеттена Виндзора в размере 20 000 фунтов стерлингов в год.

Маунтбеттен-Виндзор, теперь лишенный своих титулов, включая принца и Его Королевское Высочество, был исключен из официального списка пэров всего через несколько часов после того, как Букингемский дворец объявил о начале формальной процедуры.

Перед объявлением Букингемского дворца были проведены консультации с правительством, и оно ясно дало понять, что считает конституционно обоснованным принятие королем такого решения.

Кабинет министров работал со старшими помощниками короля, чтобы найти решение, которое позволило бы избежать использования парламентского времени, и консультировался с несколькими экспертами по конституционному праву.

В конечном итоге монарх решил упразднить герцогский титул брата, используя свои королевские прерогативы. Королевский ордер и патентная грамота, официально лишающие Маунтбеттена-Виндзора права использовать титул "принц" и "Его Королевское Высочество", будут оформлены в ближайшие несколько дней.

Принцессы Евгения и Беатрис, дочери Эндрю, сохранят свои титулы дочерей сына суверена в соответствии с патентной грамотой короля Георга V от 1917 года.

Напомним, 18 октября принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и королевских отличий после скандала с Джеффри Эпштейном, сохранив при этом титул принца. Его бывшая жена Сара Фергюсон больше не будет герцогиней.

Также сообщалось, что принц Уильям якобы угрожал лишить принцесс Беатрис и Евгению титулов, если их отец, принц Эндрю, не покинет резиденцию Royal Lodge, аренду за которую он не платил более 20 лет.