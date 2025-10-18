Принц Эндрю отказался от всех титулов и наград: причиной стал громкий скандал — что известно

Брат короля Великобритании Чарльза III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от титула герцога Йоркского и королевских отличий после громкого скандала с финансистом Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю уже потерял до этого роль рабочего члена королевской семьи, а также воинские звания и должность практически на всех публичных мероприятиях, имеющих связь с королевской семьей. Однако теперь он теряет звание и награду, которыми по-особенному гордился, а именно — титул герцога Йоркского и звание кавалера ордена Подвязки. Об этом сообщило издание BBC.

Зато Эндрю сохранит звание принца — это титул, который он имел от рождения как сын покойной королевы Елизаветы II.

"После обсуждения с королем, моей ближайшей семьей и родственниками мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить на первое место свои обязанности перед семьей и страной", — говорится в заявлении принца.

Он также добавил, что считает необходимым сделать еще один важный шаг, кроме ухода от публичности.

"Поэтому я больше не буду использовать свой титул и почести, которые мне были предоставлены", — пояснил принц Эндрю.

В то же время принц в очередной раз подчеркнул, что отвергает все обвинения в отношении него.

Принц Эндрю отказался от титулов и наград Фото: Getty

В связи с лишением принца его титулов и наград бывшая жена Эндрю, Сара Фергюсон, больше не будет называться герцогиней Йоркской. Зато дети принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, сохранят свои титулы.

Стоит отметить, что ранее, в 2022 году, принц Эндрю отказался от звания Его Королевского Высочества на фоне скандала с Вирджинией Джуффре, обвинившей его в насилии. Однако эту ситуацию он в конце концов урегулировал, отвергнув обвинения. Все его воинские звания и королевские патронаты были возвращены его матери, королеве Елизавете II.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн: в чем обвинили королевскую особу

В сентябре издание ВВС сообщало, что в новых документах по делу Эпштейна были упоминания об Илоне Маске и принце Эндрю. Упоминалось в частности о том, что Эндрю был в перечне пассажиров самолета, направлявшегося на остров Эпштейна.

Также принца Эндрю обвинили в тесных связях с Эпштейном. Данные, найденные журналистами, свидетельствуют о том, что Эндрю продолжал контактировать с финансистом после 2010 года, хотя сам принц это категорически отрицал. Связь поддерживалась в режиме полной секретности.

Напомним, еще ранее в Daily Mail рассказали, что ждет принца Эндрю из-за связи с Эпштейном.

В январе 2025 года, как писало издание The Telegraph, принц Эндрю в очередной раз попал в громкий скандал.