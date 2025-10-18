Принц Ендрю відмовився від усіх титулів і нагород: причиною став гучний скандал — що відомо

Брат короля Великої Британії Чарльза III принц Ендрю оголосив про добровільну відмову від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак після гучного скандалу з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Принц Ендрю вже втратив до цього роль робочого члена королівської сім'ї, а також військові звання та посаду практично на всіх публічних заходах, що мають зв'язок з королівською родиною. Однак тепер він втрачає звання та відзнаку, якими по-особливому пишався, а саме — титул герцога Йоркського і звання кавалера ордена Підв'язки. Про це повідомило видання BBC.

Натомість Ендрю збереже звання принца — це титул, який він мав від народження як син покійної королеви Єлизавети II.

"Після обговорення з королем, моєю найближчою родиною та родичами ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відвертають увагу від роботи Його Величності та королівської родини. Я вирішив, як і завжди, поставити на перше місце свої обов'язки перед родиною та країною", — йдеться у заяві принца.

Він також додав, що вважає за необхідність зробити ще один важливий крок, окрім відходу від публічності.

"Тому я більше не буду використовувати свій титул та почесті, які мені були надані", — пояснив принц Ендрю.

Водночас принц вкотре наголосив, що відкидає усі звинувачення щодо нього.

Принц Ендрю відмовився від титулів та нагород Фото: Getty

У зв'язку з позбавленням принца його титулів та нагород колишня дружина Ендрю, Сара Фергюсон, більше не буде називатися герцогинею Йоркською. Натомість діти принца Ендрю, принцеси Беатріс та Євгенія, збережуть свої титули.

Варто зазначити, що раніше, у 2022 році, принц Ендрю відмовився від звання Його Королівської Високості на тлі скандалу з Вірджинією Джуффре, що звинуватила його у насильстві. Однак цю ситуацію він зрештою врегулював, відкинувши звинувачення. Усі його військові звання та королівські патронати були повернуті його матері, королеві Єлизаветі II.

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн: у чому звинуватили королівську особу

У вересні видання ВВС повідомляло, що у нових документах щодо справи Епштейна були згадки про Ілона Маска та принца Ендрю. Згадувалося зокрема про те, що Ендрю був у переліку пасажирів літака, що прямував на острів Епштейна.

Також принца Ендрю звинуватили у тісних зв'язках з Епштейном. Дані, знайдені журналістами, свідчать про те, що Ендрю продовжував контактувати з фінансистом після 2010 року, хоча сам принц це категорично заперечував. Зв'язок підтримувався у режимі цілковитої секретності.

Нагадаємо, ще раніше у Daily Mail розповіли, що чекає на принца Ендрю через зв'язок із Епштейном.

У січні 2025 року, як писало видання The Telegraph, принц Ендрю вкотре потрапив у гучний скандал.