Жінку, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, знайшли мертвою

Тіло 41-річної Вірджинії Джуффре, яка звинуватила фінансиста Джеффрі Епштейна і британського принца Ендрю в сексуальному насильстві, скоєному у підлітковому віці, знайшли на її фермі в західній частині Австралії. Вона покінчила життя самогубством.

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Про смерть жертви сексуального насильства і торгівлі людьми, а також причину самогубства розповіло видання Bloomberg 26 квітня.

Зазначається, що про самогубство Вірджинії Джуффре повідомила її сім'я. Вони також розповіли про те, чому 41-річна жінка пішла на такий відчайдушний крок.

"Вона покінчила життя самогубством після того, як все життя була жертвою сексуального насильства і торгівлі людьми", — повідомили рідні Джуффре.

Варто зауважити, що на початку квітня Вірджинія Джуффре виклала пост на своїй сторінці у Instagram, в якому написала, що їй залишилося жити чотири дні. Напередодні вона потрапила в автокатастрофу, через яку зазнала численних травм. Вона повідомила, що у неї ниркова недостатність, і що медики перевели її до спеціалізованої лікарні з урології.

Також у цьому дописі Джуффре подякувала людям, які були з нею поруч увесь час та підтримували.

Що відомо про скандал щодо сексуального насильства за участі принца Ендрю

Вірджинія Джуффре свого часу звинуватила Епштейна та його спільницю Гіслейн Максвелл у тому, що вони продали її багатим та впливовим чоловікам, коли їй було лише 17 років. Серед цих чоловіків був син королеви Єлизавети II — принц Ендрю.

У 2021 році Вірджинія подала до суду позов, у якому йшлося про те, що королівська родина тричі змушувала її займатися з ним сексом без її волі у 1999-2000-х роках. За твердженням Джуффре, це відбувалося як на приватному острові Епштейна у Карибському морі, так і в Нью-Йорку та навіть Лондоні.

Сам Епштейн наклав на себе руки у 2019 році у стінах власної камери, очікуючи на судові слухання за звинуваченнями у тому, що він торгував дітьми з сексуальними цілями.

Натомість принц Ендрю дав інтерв'ю BBC у 2019 році, в якому відкидав ці звинувачення та взагалі заперечував знайомство з Джуффре.

Нагадаємо, 27 лютого генеральна прокурорка США Пем Бонді оголосила про оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна та його секретів.

У січні принц Ендрю потрапив у черговий скандал, коли намагався використовувати псевдонім, аби зареєструвати нову компанію.