Залишилося жити 4 дні: жінка, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, потрапила в ДТП

41-річна Вірджинія Джуффре, жертва банди Джеффрі Епштейна, що займається торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, стверджує, що їй залишилося жити чотири дні після автокатастрофи за участю шкільного автобуса.

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Шокуючим постом жінка, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, поділилася в Instagram.

Вірджинія опублікувала фото з лікарняної палати, де вона вся — в синцях і травмах.

Вона розповіла подробиці ДТП і про свій стан:

"Коли водій шкільного автобуса їде на вас зі швидкістю 110 км, коли ми сповільнюємося перед поворотом, то неважливо, з чого зроблена ваша машина, це все одно що консервна банка. У мене ниркова недостатність, мені дали чотири дні життя, перевівши мене в спеціалізовану лікарню з урології. Я готова піти, тільки не раніше, ніж побачу своїх дітей востаннє, але ви знаєте, що говорять про бажання. Лайно в одній руці і бажання в іншій, і я гарантую, що наприкінці дня все одно буде лайном. Дякую всім вам за те, що ви — чудові люди світу, і за те, що ви стали великою частиною мого життя. Хай благословить вас усіх Бог".

Вікторія отримала важкі травми в ДТП Фото: Скриншот

Свого часу Джуффре сказала, що Епштейн і його спільниця Гіслейн Максвелл продали її багатим і впливовим чоловікам, включно з принцом Ендрю, коли вона була 17-річним підлітком. 2021 року Вікторія подала на нього до суду в Нью-Йорку. У позові стверджувалося, що королівська особа тричі змушувала її займатися з ним сексом у період із 1999 до 2002 року в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові в Карибському морі, що належав Епштейну, який наклав на себе руки в серпні 2019 року в в'язниці Нью-Йорка, чекаючи на суд за звинуваченням у торгівлі дітьми в сексуальному плані.

"Я закликаю принца Ендрю до відповідальності за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви зрозуміють, що можна не жити в тиші і страху, а повернути собі життя, виступаючи і вимагаючи справедливості", — заявляла жертва.

Принц Ендрю і Вірджинія Джуффре

Брат короля Чарльза III неодноразово заперечував будь-які звинувачення на свою адресу.

"Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь зустрічався з цією леді, взагалі ніколи. Цього просто ніколи не було", — стверджував він в інтерв'ю BBC 2019 року. Після негативної реакції на інтерв'ю син королеви Єлизавети II оголосив, що відійде від державних обов'язків. Його репутація дуже серйозно постраждала.

Незважаючи на резонанс, у лютому 2022 року Вікторія і принц досягли позасудового врегулювання. Сума не розголошується.

Наразі Максвелл відбуває 20-річний термін після того, як 2021 року її визнали винною в торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації у зв'язку з Епштейном. Джуффре ж заснувала некомерційну організацію Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), яка надає підтримку жертвам сексуального насильства.

У Вірджинії Джуффре троє дітей

Раніше Фокус писав, що у Трампа планують оприлюднити список клієнтів Джеффрі Епштейна.