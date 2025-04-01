Осталось жить 4 дня: женщина, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, попала в ДТП

41-летняя Вирджиния Джуффре, жертва банды Джеффри Эпштейна, занимающейся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, утверждает, что ей осталось жить четыре дня после автокатастрофы с участием школьного автобуса.

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Шокирующим постом женщина, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, поделилась в Instagram.

Вирджиния опубликовала фото с больничной палаты, где она вся — в синяках и травмах.

Она рассказала подробности ДТП и о своем состоянии:

"Когда водитель школьного автобуса едет на вас со скоростью 110 км, когда мы замедляемся перед поворотом, то неважно, из чего сделана ваша машина, это все равно что консервная банка. У меня почечная недостаточность, мне дали четыре дня жизни, переведя меня в специализированную больницу по урологии. Я готова уйти, только не раньше, чем увижу своих детей в последний раз, но вы знаете, что говорят о желаниях. Дерьмо в одной руке и желание в другой, и я гарантирую, что в конце дня все равно будет дерьмом. Спасибо всем вам за то, что вы — замечательные люди мира, и за то, что вы стали большой частью моей жизни. Да благословит вас всех Бог".

Виктория получила тяжелые травмы в ДТП Фото: Скриншот

В свое время Джуффре сказала, что Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл продали ее богатым и влиятельным мужчинам, включая принца Эндрю, когда она была 17-летним подростком. В 2021 году Виктория подала на него в суд в Нью-Йорке. В иске утверждалось, что королевская особа трижды заставляла ее заниматься с ним сексом в период с 1999 по 2002 год в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове в Карибском море, принадлежащем Эпштейну, который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Нью-Йорка, ожидая суда по обвинению в торговле детьми в сексуальном плане.

"Я призываю принца Эндрю к ответственности за то, что он со мной сделал. Влиятельные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы поймут, что можно не жить в тишине и страхе, а вернуть себе жизнь, выступая и требуя справедливости", — заявляла жертва.

Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре

Брат короля Чарльза III неоднократно отрицал какие-либо обвинения в свой адрес.

"Я не помню, чтобы когда-либо встречался с этой леди, вообще никогда. Этого просто никогда не было", — утверждал он в интервью BBC в 2019 году. После негативной реакции на интервью сын королевы Елизаветы II объявил, что отойдет от государственных обязанностей. Его репутация очень серьезно пострадала.

Несмотря на резонанс, в феврале 2022 года Виктория и принц достигли внесудебного урегулирования. Сумма не разглашается.

Сейчас Максвелл отбывает 20-летний срок после того, как в 2021 году ее признали виновной в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации в связи с Эпштейном. Джуффре же основала некоммерческую организацию Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), которая оказывает поддержку жертвам сексуального насилия.

У Вирджинии Джуффре трое детей

Ранее Фокус писал, что у Трампа планируют обнародовать список клиентов Джеффри Эпштейна.