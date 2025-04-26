Женщину, которая обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, нашли мертвой

Тело 41-летней Вирджинии Джуффре, которая обвинила финансиста Джеффри Эпштейна и британского принца Эндрю в сексуальном насилии, совершенном в подростковом возрасте, нашли на ее ферме в западной части Австралии. Она покончила жизнь самоубийством.

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О смерти жертвы сексуального насилия и торговли людьми, а также причине самоубийства рассказало издание Bloomberg 26 апреля.

Отмечается, что о самоубийстве Вирджинии Джуффре сообщила ее семья. Они также рассказали о том, почему 41-летняя женщина пошла на такой отчаянный шаг.

"Она покончила жизнь самоубийством после того, как всю жизнь была жертвой сексуального насилия и торговли людьми", — сообщили родные Джуффре.

Стоит заметить, что в начале апреля Вирджиния Джуффре выложила пост на своей странице в Instagram, в котором написала, что ей осталось жить четыре дня. Накануне она попала в автокатастрофу, из-за которой получила многочисленные травмы. Она сообщила, что у нее почечная недостаточность, и что медики перевели ее в специализированную больницу по урологии.

Также в этой заметке Джуффре поблагодарила людей, которые были с ней рядом все время и поддерживали.

Что известно о скандале относительно сексуального насилия с участием принца Эндрю

Вирджиния Джуффре в свое время обвинила Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл в том, что они продали ее богатым и влиятельным мужчинам, когда ей было всего 17 лет. Среди этих мужчин был сын королевы Елизаветы II — принц Эндрю.

В 2021 году Вирджиния подала в суд иск, в котором говорилось о том, что королевская семья трижды заставляла ее заниматься с ним сексом без ее воли в 1999-2000-х годах. По утверждению Джуффре, это происходило как на частном острове Эпштейна в Карибском море, так и в Нью-Йорке и даже Лондоне.

Сам Эпштейн покончил с собой в 2019 году в стенах собственной камеры, ожидая судебных слушаний по обвинениям в том, что он торговал детьми в сексуальных целях.

Зато принц Эндрю дал интервью BBC в 2019 году, в котором отвергал эти обвинения и вообще отрицал знакомство с Джуффре.

Напомним, 27 февраля генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила об обнародовании файлов Джеффри Эпштейна и его секретов.

В январе принц Эндрю попал в очередной скандал, когда пытался использовать псевдоним, чтобы зарегистрировать новую компанию.