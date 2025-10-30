Чарльз III позбавив принца Ендрю королівських привілеїв і наказав залишити Royal Lodge, — Reuters

Король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата, принца Ендрю, титулів та королівських привілеїв, а також ініціював його виселення з резиденції у Віндзорському маєтку. Причиною стали його зв’язки з американським фінансистом і засудженим за "дорослі" злочини Джеффрі Епштейном.

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву Букінгемського палацу, 65-річному Ендрю заборонено користуватися титулом герцога Йоркського та іншими почесними званнями. Йому також було вручено повідомлення про припинення договору оренди на особняк Royal Lodge, розташований на території Віндзорського парку. Для подальшого проживання принцу запропоновано приватну резиденцію на сході Англії.

У повідомленні палацу зазначено, що рішення прийнято попри те, що Ендрю продовжує заперечувати звинувачення щодо своєї причетності до дій Епштейна.

"Їхні Величності висловлюють підтримку та співчуття жертвам і всім, хто зазнав насильства", — йдеться у заяві.

Джерело, наближене до королівської сім’ї, вказало, що попри офіційні заперечення, поведінка Ендрю вважалася такою, що характеризується "серйозними помилками у судженнях". За інформацією агентства, рішення Чарльза також підтримав спадкоємець престолу принц Вільям.

Окрему увагу медіа привернули фінансові обставини проживання Ендрю у Royal Lodge. Газета The Times писала, що принц не сплачував орендну плату за маєток майже два десятиліття, хоча витратив приблизно 7,5 мільйона фунтів стерлінгів на його ремонт після переїзду. Напередодні парламентський комітет поставив питання щодо законності подальшого проживання Ендрю в цій резиденції.

Нагадаємо, що 18 жовтня принц Ендрю добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак після скандалу з Джеффрі Епштейном, зберігши при цьому титул принца. Його колишня дружина Сара Фергюсон більше не буде герцогинею, а доньки, принцеси Беатріс та Євгенія, залишаються з титулами.

Раніше видання New York Post повідомляло, що принц Вільям нібито погрожував позбавити принцес Беатріс та Євгенію титулів, якщо їхній батько, принц Ендрю, не залишить резиденцію Royal Lodge. Журналістка BBC Емілі Мейтліс зазначила, що під час обговорень Ендрю висловив бажання зберегти титули доньок і їхнє благополуччя. Після відмови від титулу герцога Йоркського принц погодився залишити резиденцію, однак нібито висунув умови щодо переїзду до інших королівських будинків.