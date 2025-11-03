Єдине, що залишалося: Ендрю готуються позбавити останнього звання — обійшлося не без втручання короля

У позбавленого титулів принца Ендрю готуються забрати останнє звання, яке він отримав у свій 55-й день народження. Остаточне позбавлення відбудеться не без втручання короля Чарльза III — рідного брата Ендрю.

В Ендрю готуються відібрати почесну посаду віцеадмірала. Про це у коментарі для видання Sky News розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Ми бачили, як Ендрю відмовився від військових посад, які він обіймав, і зараз розглядаємо єдину посаду, яка у нього залишилася, а саме почесну посаду віцеадмірала, і ми вже розпочали відповідну процедуру", — зазначив Гілі.

Міністр не розкрив подробиць щодо процедури. Однак пояснив, що чиновники "керуються вказівками короля і вже зараз працюють над його відстороненням" від почесної посади.

Принц Ендрю був призначений віцеадміралом у 2015 році й продовжував зберігати за собою цей титул навіть після 2022 року, коли відмовився від інших військових посад.

Принц Ендрю та король Чарльз Фото: Getty Images

Гілі також відповів на питання журналіста про те, чи готується уряд розглядати усунення Ендрю з лінії королівського спадкоємства. Він зазначив, що це є "справою короля". Однак він підкреслив, що вважає це зайвим, оскільки Ендрю вже й так втратив всі свої королівські титули.

Інший британський чиновник, голова Консервативної партії, натомість заявив, що Ендрю аж 8-й у черзі на престол.

"У парламенту є багато важливіших справ, ніж ухвалювати закони про те, що ніколи не станеться", — наголосив він.

Ендрю можуть ув'язнити у США?

Варто зауважити, що телеведучий Джеремі Вайн 2 листопада заявив, що колишній принц Ендрю та його ексдружина Сара Фергюсон можуть отримати тюремне ув'язнення у США за їхню причетність до скандального Джеффрі Епштейна. Про це пише видання Express.

"Я думаю, що вони (розслідувачі — ред.) розпочнуть процедуру екстрадиції щодо нього. Так, бо тепер у нього немає захисту. Тож вони розглядають, хто до всього цього причетний", — пояснив ведучий гучну заяву.

Однак наразі правдивість таких подробиць не встановлена.

