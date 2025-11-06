Будет доживать свой век на болотах: принца Эндрю отправят в самое мрачное королевское имение

Теперь младший брат короля Чарльза будет жить в сыром и часто продуваемом ветрами поместье вдали от Лондона и прежней жизни.

6 ноября король Великобритании драматически изгнал своего брата Эндрю в самый мрачный и наводящий ужас дом британской королевской семьи, а также лишил его титула "принц", пишет The Daily Beast.

Члена королевской семьи без церемоний выселили из 30-комнатного особняка, в котором он должен был бесплатно жить до конца своих дней, и отправили в коттедж рядом с Сандрингемом в 160 км от других членов королевской семьи, вдали от папарацци и зевак.

Главное здание поместье Сандрингем

Теперь просто Эндрю будет жить в сыром и часто продуваемом ветрами поместье вдали от Лондона.

Эндрю обвинила в изнасиловании на вечеринке Джеффри Эпштейна Вирджиния Джуффре, которой на тот момент было 17 лет. Годами бывший принц уклонялся от вопросов про свою связь с Эпштейном, но в итоге оказался в опале после публикации посмертных мемуаров Джуффре и на фоне редкого в Англии судебного иска – частного обвинения.

Изгнание в поместье — двойное унижение: Сандрингем — место, где на протяжении поколений собиралась большая королевская семья на Рождество. Но Эндрю, как сообщается, уже не приглашали на празднование, и он стал отвергнутым родственником, который сможет видеться со своей семьей только на расстоянии, не принимая участия в торжествах. В эту семью входят его две дочери и четверо внуков, которые, похоже, все еще принадлежат к королевской пастве.

Эндрю с семьей в поместье Сандрингем

Кроме того, видеться с внуками стало еще сложнее. Они живут в Лондоне, который находится в 40 километрах от его бывшего дома в Виндзоре, но в трех часах езды от Сандрингема. Альтернативой является общественный транспорт, но Эндрю ни разу в жизни не видели в обычном поезде.

Сандрингем — полностью частная собственность королевской семьи. Поместье расположено в глубинке графства Норфолк, и это одновременно место, населенное призраками прошлого. Ддед Эндрю, король Георг VI, и его прадед, Георг V, умерли там. Королева Елизавета каждый год приезжала туда в годовщину смерти отца, чтобы почтить его память.

Старший брат Георга V, принц Альберт Виктор, который должен был стать королем, умер там от пневмонии в 1892 году в возрасте всего 28 лет. А принц Филипп переехал туда, когда отошел от общественной жизни.

В отличие от других дворцов, Сандрингем является полностью частной собственностью королевской семьи, что позволило королю Чарльзу разместить там Эндрю, не спрашивая разрешения у какого-либо официального британского органа.

Поместье было куплено королевой Викторией в 1862 году, сразу после смерти ее мужа принца Альберта, чтобы попытаться уберечь своего наследника, будущего короля Эдуарда VIII, от плотских соблазнов Лондона, когда ему было 20 лет. Это ей не удалось. Эдуард превратил Сандрингем в самое роскошное поместье викторианской Англии и с энтузиазмом принимал там друзей, родственников и любовниц.

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри описывал главный дом поместья, как душный и пахнущий псиной и сравнивал его с тюремной камерой.

Зимой Сандрингем продувают ветры с Северного моря, а вокруг много болот и грязевых отмелей. Кроме главного дома, куда, как очевидно, Эндрю не поселят, в поместье есть несколько небольших коттеджей и один большой фермерский дом, любой из которых может быть отдан Эндрю.

Принц Эндрю лишен титула принца и отправится в изгнание

Сообщается, что Эндрю проводит будни, играя в компьютерные игры и смотря телевизор, а выходные – на охоте. В Сандрингеме поколения королевских особ охотились на пернатую дичь. Теперь королю Чарльзу предстоит решить, позволит ли он брату использовать территорию для этой цели, что само по себе непросто: большая часть поместья видна из общественных мест, а значит, люди, приходящие туда на охоту, могут быть сфотографированы. Эндрю также регулярно ездит верхом. Неясно, есть ли у него собственные лошади, которых придется забрать из Виндзорских конюшен и перевезти в Сандрингем, или он использует королевские конюшни, и в этом случае даже это развлечение теперь будет зависеть от короля.

Дополнительный дискомфорт Эндрю создаст тот факт, что его соседом по поместью будет принц Уильям, его самый заклятый враг в семье. У Уильяма и принцессы Кейт есть загородный дом Анмер-холл на территории поместья, что делает неловкой возможность встречи двух мужчин на его территории.

