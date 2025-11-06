Доживатиме свій вік на болотах: принца Ендрю відправлять у найпохмуріший королівський маєток

Тепер молодший брат короля Чарльза житиме в сирому маєтку, що часто продувається вітрами, далеко від Лондона і колишнього життя.

6 листопада король Великої Британії драматично вигнав свого брата Ендрю в найпохмуріший будинок британської королівської сім'ї, який викликає найбільший жах, а також позбавив його титулу "принц", пише The Daily Beast.

Члена королівської сім'ї без церемоній виселили з 30-кімнатного маєтку, в якому він мав безкоштовно жити до кінця своїх днів, і відправили в котедж поруч із Сандрінгемом за 160 км від інших членів королівської сім'ї, подалі від папараці та роззяв.

Головна будівля маєтку Сандрінгем Ендрю буде недоступною Фото: The Royal Family

Тепер просто Ендрю житиме в сирому маєтку, що часто продувається вітрами, далеко від Лондона.

Ендрю звинуватила в зґвалтуванні на вечірці Джеффрі Епштейна Вірджинія Джуффре, якій на той момент було 17 років. Роками колишній принц ухилявся від запитань про свій зв'язок з Епштейном, але в підсумку опинився в опалі після публікації посмертних мемуарів Джуффре і на тлі рідкісного в Англії судового позову — приватного обвинувачення.

Відео дня

Вигнання в маєток — подвійне приниження: Сандрінгем — місце, де протягом поколінь збиралася велика королівська сім'я на Різдво. Але Ендрю, як повідомляється, вже не запрошували на святкування, і він став знедоленим родичем, який зможе бачитися зі своєю сім'єю тільки на відстані, не беручи участі в урочистостях. До цієї сім'ї входять його дві доньки та четверо онуків, які, схоже, все ще належать до королівської пастви.

Ендрю з сім'єю в маєтку Сандрінгем Фото: Getty

Крім того, бачитися з онуками стало ще складніше. Вони живуть у Лондоні, який розташований за 40 кілометрів від його колишнього будинку у Віндзорі, але за три години їзди від Сандрінгема. Альтернативою є громадський транспорт, але Ендрю жодного разу в житті не бачили у звичайному поїзді.

Сандрінгем — повністю приватна власність королівської родини. Маєток розташований у глибинці графства Норфолк, і це водночас місце, населене примарами минулого. Дід Ендрю, король Георг VI, і його прадід, Георг V, померли там. Королева Єлизавета щороку приїжджала туди в річницю смерті батька, щоб вшанувати його пам'ять.

Старший брат Георга V, принц Альберт Віктор, який мав стати королем, помер там від пневмонії 1892 року у віці всього 28 років. А принц Філіп переїхав туди, коли відійшов від громадського життя.

На відміну від інших палаців, Сандрінгем є повністю приватною власністю королівської сім'ї, що дало змогу королю Чарльзу розмістити там Ендрю, не питаючи дозволу в будь-якого офіційного британського органу.

Маєток купила королева Вікторія 1862 року, відразу після смерті її чоловіка принца Альберта, щоб спробувати вберегти свого спадкоємця, майбутнього короля Едуарда VIII, від плотських спокус Лондона, коли йому було 20 років. Це їй не вдалося. Едуард перетворив Сандрінгем на найрозкішніший маєток вікторіанської Англії і з ентузіазмом приймав там друзів, родичів і коханок.

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі описував головний будинок маєтку як задушливий і такий, що пахне собакою, і порівнював його з тюремною камерою.

Взимку Сандрінгем продувають вітри з Північного моря, а навколо багато боліт і грязьових мілин. Крім головного будинку, куди, як очевидно, Ендрю не поселять, у маєтку є кілька невеликих котеджів і один великий фермерський будинок, будь-який з яких може бути відданий Ендрю.

Принца Ендрю позбавлено титулу принца і він піде у вигнання Фото: Getty Images

Повідомляється, що Ендрю проводить будні, граючи в комп'ютерні ігри та дивлячись телевізор, а вихідні — на полюванні. У Сандрінгемі покоління королівських осіб полювали на пернату дичину. Тепер королю Чарльзу належить вирішити, чи дозволить він братові використовувати територію для цієї мети, що саме по собі непросто: більшу частину маєтку видно з громадських місць, а значить, люди, які приходять туди на полювання, можуть бути сфотографовані. Ендрю також регулярно їздить верхи. Незрозуміло, чи є у нього власні коні, яких доведеться забрати з Віндзорських стаєнь і перевезти в Сандрінгем, чи він використовує королівські стайні, і в цьому разі навіть ця розвага тепер залежатиме від короля.

Додатковий дискомфорт Ендрю створить той факт, що його сусідом по маєтку буде принц Вільям, його найзапекліший ворог у родині. У Вільяма і принцеси Кейт є заміський будинок Анмер-хол на території маєтку, що робить незручною можливість зустрічі двох чоловіків на його території.

Нагадаємо, раніше Фокус писав на які кошти житиме колишній принц Ендрю.

Також повідомлялося, що принц Вільям нібито погрожував позбавити принцес Беатріс і Євгенію титулів, якщо їхній батько, принц Ендрю, не залишить резиденцію Royal Lodge, оренду за яку він не сплачував понад 20 років.