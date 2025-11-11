В Ендрю була дивна звичка у спальні: покоївка розкрила, що зберігав колишній принц

Позбавлений титулів принц Ендрю у королівському маєтку, який він от-от покине, мав у спальні незвичайну колекцію, піклуватися про яку суворо наказував своїй обслузі.

Колекція з понад 70 плюшевих іграшок розміщувалася у спальні колишнього принца й повинна була бездоганно бути розкладеною на своїх місцях. Про це повідомило видання Express з посиланням на розповідь покоївки, яка працювала на Ендрю у середині 90-х років.

72 плюшеві іграшки потрібно було ідеально розташовувати за розміром й будь-яка помилка дратувала Ендрю. Персоналу у королівському маєтку знадобилося витратити цілий день на те, аби навчитися, як правильно це робити.

"Як тільки я отримала цю роботу, мені розповіли про плюшевих ведмедиків і ретельно пояснили, як саме він їх хоче бачити. Мені навіть провели одноденне навчання. Все мало бути ідеально. Це було дуже дивно", — зізналася служниця.

Відео дня

Принц Ендрю з покійною королевою Єлизаветою II Фото: З відкритих джерел

Як зізналася покоївка, Ендрю насправді дуже любив свою колекцію. Через це він мав чітке бачення того, як іграшки мають бути розкладені, чого й вимагав від своїх працівників.

Що відбувається у маєтку, доки Ендрю звідти не виїхав

Позбавлений титулів Ендрю продовжує проживати у маєтку Royal Lodge, який невдовзі має покинути, як і його колишня дружина Сара Фергюсон. Попри гучне зняття привілеїв з члена королівської сім'ї, у стінах Royal Lodge досі нічого не змінилося, пише видання.

Ендрю залишається непохитним у тому, щоб до нього продовжували ставитися у стінах маєтку, мов до королівської особи. Це він аргументує тим, що є сином покійної королеви Єлизавети II.

"Дворецький все ще каже "Ваша Королівська Високість", а персонал все ще кланяється. Ендрю чітко дав зрозуміти — палацові правила не діють у його стінах", — розповів ЗМІ один з інсайдерів.

Водночас досі невідомо, куди саме переїде колишній принц.

Нагадаємо, 10 листопада медіа Radar Online розповіло, що принц Вільям хоче позбавити титулів Гаррі та Меган Маркл.

Також медіа Express 9 листопада повідомляло, що Ендрю висунув перелік зухвалих вимог до нового маєтку.