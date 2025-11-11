У Эндрю была странная привычка в спальне: горничная раскрыла, что хранил бывший принц

Лишенный титулов принц Эндрю в королевском поместье, которое он вот-вот покинет, имел в спальне необычную коллекцию, заботиться о которой строго приказывал своей прислуге.

Коллекция из более 70 плюшевых игрушек размещалась в спальне бывшего принца и должна была безупречно быть разложенной на своих местах. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на рассказ горничной, которая работала на Эндрю в середине 90-х годов.

72 плюшевые игрушки нужно было идеально располагать по размеру и любая ошибка раздражала Эндрю. Персоналу в королевском поместье понадобилось потратить целый день на то, чтобы научиться, как правильно это делать.

"Как только я получила эту работу, мне рассказали о плюшевых мишках и тщательно объяснили, как именно он их хочет видеть. Мне даже провели однодневное обучение. Все должно было быть идеально. Это было очень странно", — призналась служанка.

Принц Эндрю с покойной королевой Елизаветой II Фото: Из открытых источников

Как призналась горничная, Эндрю на самом деле очень любил свою коллекцию. Поэтому он имел четкое видение того, как игрушки должны быть разложены, чего и требовал от своих работников.

Что происходит в поместье, пока Эндрю оттуда не уехал

Лишенный титулов Эндрю продолжает проживать в поместье Royal Lodge, которое вскоре должен покинуть, как и его бывшая жена Сара Фергюсон. Несмотря на громкое снятие привилегий с члена королевской семьи, в стенах Royal Lodge до сих пор ничего не изменилось, пишет издание.

Эндрю остается непреклонным в том, чтобы к нему продолжали относиться в стенах поместья, как к королевской особе. Это он аргументирует тем, что является сыном покойной королевы Елизаветы II.

"Дворецкий все еще говорит "Ваше Королевское Высочество", а персонал все еще кланяется. Эндрю четко дал понять — дворцовые правила не действуют в его стенах", — рассказал СМИ один из инсайдеров.

В то же время до сих пор неизвестно, куда именно переедет бывший принц.

