"Никакого примирения": принц Уильям стремится лишить титулов Гарри и Меган Маркл — инсайдер раскрыл детали

Принц Уильям намерен вслед за дядей Эндрю лишить титулов младшего брата — принца Гарри с женой Меган Маркл. Дворец не пошел на уступки для скандального Эндрю после громкого скандала, а "проблемная" королевская пара станет следующей среди тех, кого лишили титулов.

Лишить принца Гарри и его жену Меган Маркл королевских титулов хотят, чтобы избежать каких-либо скандальных пятен во время правления Уильяма, который следующим после Чарльза III сядет на британский трон. Об этом пишет издание Radar Online со ссылкой на автора биографии пары.

"Лишение Эндрю было очень полезным шагом, который продемонстрировал, что можно сделать с титулами. И это предупредительный выстрел в сторону Гарри", — пишет Эндрю Лоуни, автор книги Entitled: The Rise and Fall of the House of York.

Автор также считает, что Уильям продолжит подражать действия своего отца, короля Чарльза III, ища путей "оптимизации" королевской семьи, когда взойдет на британский престол.

Принца Гарри и Меган Маркл могут лишить титулов по примеру Эндрю Фото: Getty Images

Напряженные отношения между королевскими братьями

Принц Гарри, у которого уже длительное время напряженные отношения с отцом и братом, недавно сумел достичь определенного сдвига, когда смог договориться о встрече с королем Чарльзом. Однако о примирении со старшим братом до сих пор и речи быть не может.

"Вы знаете, король явно хочет восстановить отношения со своим сыном (Гарри — ред.) перед смертью, но Уильям и Гарри этого не допустят", — пишет автор книги.

Более того, Гарри сильнее разозлил принца Уильяма, когда объявил о своем визите в Канаду "в последнюю минуту". Команда Гарри утверждала, что данные о поездке скрывали из соображений безопасности. Однако этот жест расценили как попытку затмить брата на экологическом мероприятии Уильяма, которое тот создал в 2020 году.

"Вся эта ситуация была сумасшедшей. Он (Гарри — ред.) отправил своих людей в Англию, чтобы наладить отношения, а потом испортил самое важное событие года для Уильяма. Раньше таких конфликтов в календаре никогда не было", — заявил инсайдер.

Также королевский инсайдер отметил, что Гарри полностью изменился после женитьбы на Меган Маркл.

Напомним, 23 октября медиа Radar Online сообщало, что принц Уильям наконец согласился встретиться с братом Гарри, но только при одном строгом требовании.

Также ранее издание Sky News информировало, что бывшего принца Эндрю готовятся лишить последнего звания.