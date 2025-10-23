Принц Уильям наконец согласился встретиться с братом Гарри: но только при одном строгом условии — чего он хочет

Принц Уильям после многолетней тишины тайно согласился встретиться с родным братом — принцем Гарри. Однако он потребовал, чтобы Гарри выполнил одно серьезное условие, которое касается в частности его жены Меган Маркл.

Будущий король Великобритании хочет, чтобы их разговор происходил в полной тайне, без Меган Маркл, записывающих устройств или любых утечек информации о разговоре в СМИ. Об этом сообщило издание Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Источник, близкий к королевской семье, рассказал медиа, что принц Уильям "очень опасается", чтобы его слова не были искажены.

"Уильям готов встретиться с Гарри, но только при условии, что все будет происходить строго на его условиях. Это означает, что никакой Меган, никаких помощников и никакой вероятности того, что это станет контентом для документального фильма или книги", — отметил инсайдер.

Источник также заявил, что Уильям устроит Гарри своего рода "обыск" перед тем, как будет проведен разговор между ними.

"Он очень опасается, что его тайно будут записывать или что его слова будут искажены — доверие между ними полностью исчезло. Гарри фактически столкнется с обыском, прежде чем они поговорят", — пояснил источник.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кто "давит" на Уильяма, чтобы тот помирился с братом

Инсайдер также поделился, что на принца Уильяма оказывали давление его отец король Чарльз III и жена Кейт Миддлтон. Они в частности добивались, чтобы будущий король сделал первый шаг в примирении с родным братом.

"Кейт часто говорит ему, что их мать была бы опустошена, если бы увидела их в таком состоянии", — утверждает источник.

Как пишет медиа, встреча братьев может состояться в декабре. Однако никакого подтверждения этому пока нет. Инсайдеры говорят, что королевские помощники тихо координируют потенциальные места для разговора братьев, ища локацию, которая была бы защищена от чужих глаз.

Стоит отметить, что в сентябре, как рассказали в Hello Magazine, во время своего визита в Великобританию принц Гарри впервые за много месяцев встретился с королем Чарльзом. Однако тогда с братом так и не увиделся.

Напомним, 21 октября издание Radar Online рассказало, что принца Уильяма "тихо готовят" к быстрому вступлению на престол из-за ухудшения состояния здоровья у короля Чарльза.

Также 14 октября в Daily Mail сообщили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон могут быстрее переехать в новый дом, поскольку убегают от тяжелых воспоминаний.