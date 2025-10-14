Убегают от тяжелых воспоминаний: Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут в новое поместье раньше

Изначально ожидалось, что семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон переедет в свой восьмикомнатный дом Forest Lodge стоимостью 21 миллион долларов до Рождества, но теперь, как сообщается, Уэльские перебираются значительно раньше.

Строители работали круглосуточно, чтобы ускорить переезд пяти человек семьи к тому, что называется их "постоянным домом". Об этом пишет Daily Mail.

Переезд принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Теперь ожидается, что семья будущего короля Британии заселится в георгианский особняк до 5 ноября — всего за три недели.

Даже после того, как принц Уильям станет королем, семья намерена остаться в Forest Lodge, а не переезжать в королевскую резиденцию, такую как Букингемский дворец (который проходит масштабную реконструкцию до 2027 года).

Ребекка Инглиш сообщила, что работы над Forest Lodge "в настоящее время завершены", добавив, что Уильям и Кейт надеются, что их переезд в георгианский особняк будет уже "вскоре". Персонал сейчас переносит имущество семьи в недавно отремонтированную собственность.

"Надеемся, что они успеют в новом доме до Ночи костров", — сообщил источник, имея в виду 5 ноября, также известную как Ночь Гая Фокса, которая в Великобритании празднуется кострами и фейерверками.

По словам инсайдера, это станет веселым началом для троих детей супругов.

Forest Lodge Фото: Getty Images

Интересно, что Уильям может не присутствовать на переезде, поскольку он должен отправиться в Рио-де-Жанейро, Бразилия, на пятую церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards, которая также приходится на 5 ноября.

Тяжелые воспоминания

Семья переехала в коттедж "Аделаида" в конце лета 2022 года, перед смертью королевы Елизаветы; с тех пор и принцессе Уэльской, и королю Чарльзу поставили диагноз рак. Сейчас Кэтрин находится в стадии ремиссии, лечение рака короля продолжается.

"К сожалению, с коттеджем "Аделаида" действительно связаны некоторые тяжелые воспоминания", — сказал источник.

"Семья очень рада этому и с нетерпением ждет нового начала", — добавил инсайдер.

Forest Lodge Фото: Getty Images

Ремонт Forest Lodge, который принц и принцесса Уэльские оплатили сами, скромный и включает как внутренний, так и внешний. В частности, в доме новые двери и окна, сделали демонтаж стен, ремонт потолков и новые полы.

