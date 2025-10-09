"Делают все наоборот": Кейт Миддлтон назвала причину, которая разрушает семьи

Кейт Миддлтон считает, что чрезмерное использование гаджетов создает "эпидемию разобщенности", которая разрушает семейную жизнь. Вместо этого стоит чаще уделять внимание своим родным.

Related video

Об этом жена будущего короля Великобритании заявила в эссе, которое написала в соавторстве с профессором Робертом Уолдингером из Гарвардской медицинской школы. Произведение под названием "Сила человеческих связей в абстрактном мире" опубликовали на сайте Центра раннего детства Королевского фонда, которым активно занимается принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон об отношениях

Монаршая персона и мама троих детей считает, что отношения — самая ценная инвестиция, которую можно сделать для здоровья, счастья и долголетия. Жена принца Уэльского отметила, что смартфоны и компьютеры стали постоянным фактором, который отвлекает, что способствует эпидемии одиночества.

"Хотя цифровые устройства обещают нам оставаться на связи, они часто делают все наоборот", — отметила Кэтрин.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Вместо этого, чтобы не привыкать к экранам и отдавать им все свое время, принцесса Уэльская призвала смотреть друг другу в глаза и быть рядом не только физически. Жена будущего короля подчеркнула, что умение проводить время вместе, не отвлекаясь на телефоны, "является самым большим наследием для их детей".

К тому же, Кэтрин считает, что современные люди становятся более одинокими и изолированными, а родители не уделяют своим детям достаточного внимания из-за того, что постоянно сидят в сети.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Cover Images

Почему это вредит

"Хотя новые технологии имеют множество преимуществ, мы также должны признать, что они играют сложную и зачастую тревожную роль в этой эпидемии потери связи. Наши смартфоны, планшеты и компьютеры стали источниками постоянного отвлечения внимания, рассеивая наше внимание и мешая нам уделять другим то нераздельное внимание, которое необходимо в отношениях. Мы сидим вместе в одной комнате, а наши мысли разбросаны по десяткам приложений, сообщений и лент новостей. Мы физически присутствуем, но мысленно отсутствуем, неспособны полноценно взаимодействовать с людьми, которые перед нами", — отметила мама троих детей.

Принцесса посоветовала смотреть в глаза тем, кто вам дорог, и быть с ними полностью — ведь "именно там начинается любовь".

Они с Уильямом воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Давно известно, что Уэльские подходят к воспитанию наследников практичным путем, не заставляя их чувствовать себя "особенными". Сыновья и дочь пары имеют обычное детство.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Кейт Миддлтон поразила гостей банкета для президента США Дональда Трампа тиарой "Узелки влюбленных" — украшением, которое называют проклятым.