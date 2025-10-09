"Роблять усе навпаки": Кейт Міддлтон назвала причину, яка руйнує сім'ї

Кейт Міддлтон вважає, що надмірне використання гаджетів створює "епідемію роз'єднаності", яка руйнує сімейне життя. Натомість варто частіше приділяти увагу своїм рідним.

Про це дружина майбутнього короля Великої Британії заявила в есе, яке написала у співавторстві з професором Робертом Волдінгером із Гарвардської медичної школи. Твір з назвою "Сила людських зв'язків в абстрактному світі" опублікували на сайті Центру раннього дитинства Королівського фонду, яким активно займається принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон про стосунки

Монарша персона та мама трьох дітей вважає, що стосунки – найцінніша інвестиція, яку можна зробити для здоров'я, щастя й довголіття. Дружина принца Уельського наголосила, що смартфони та комп'ютери стали постійним чинником, який відволікає, що сприяє епідемії самотності.

"Хоча цифрові пристрої обіцяють нам залишатися на зв'язку, вони часто роблять усе навпаки", — зазначила Кетрін.

Натомість, щоб не звикати до екранів та віддавати їм весь свій час, принцеса Уельська закликала дивитися одне одному в очі та бути поруч не тільки фізично. Дружина майбутнього короля наголосила, що вміння проводити час разом, не відволікаючись на телефони, "є найбільшою спадщиною для їхніх дітей".

До того ж, Кетрін вважає, що сучасні люди стають самотнішими та ізольованішими, а батьки не приділяють своїм дітям достатньої уваги через те, що постійно сидять у мережі.

Чому це шкодить

"Хоча нові технології мають безліч переваг, ми також маємо визнати, що вони відіграють складну й найчастіше тривожну роль у цій епідемії втрати зв'язку. Наші смартфони, планшети й комп'ютери стали джерелами постійного відволікання уваги, розсіюючи нашу увагу й заважаючи нам приділяти іншим ту нероздільну увагу, яка потрібна у стосунках. Ми сидимо разом в одній кімнаті, а наші думки розкидані по десятках застосунків, повідомлень і стрічок новин. Ми фізично присутні, але подумки відсутні, нездатні повноцінно взаємодіяти з людьми, які перед нами", — зазначила мама трьох дітей.

Принцеса порадила дивитися в очі тим, хто вам любий, і бути з ними повністю — адже "саме там починається любов".

Вони з Вільямом виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Давно відомо, що Уельські підходять до виховання спадкоємців практичним шляхом, не змушуючи їх почуватися "особливими". Сини та донька пари мають звичайне дитинство.

