Тікають від важких спогадів: Кейт Міддлтон та принц Вільям переїдуть у новий маєток раніше

Спочатку очікувалося, що родина принца Вільяма та Кейт Міддлтон переїде у свій восьмикімнатний будинок Forest Lodge вартістю 21 мільйон доларів до Різдва, але тепер, як повідомляється, Уельські перебираються значно раніше.

Будівельники працювали цілодобово, щоб пришвидшити переїзд п'яти осіб родини до того, що називається їхнім "постійним домом". Про це пише Daily Mail.

Переїзд принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Тепер очікується, що родина майбутнього короля Британії заселиться в георгіанський особняк до 5 листопада — лише за три тижні.

Навіть після того, як принц Вільям стане королем, родина має намір залишитися у Forest Lodge, а не переїжджати до королівської резиденції, такої як Букінгемський палац (який проходить масштабну реконструкцію до 2027 року).

Ребекка Інгліш повідомила, що роботи над Forest Lodge "наразі завершені", додавши, що Вільям і Кейт сподіваються, що їхній переїзд до георгіанського особняка буде вже "незабаром". Персонал зараз переносить майно родини до нещодавно відремонтованої власності.

"Сподіваємося, що вони встигнуть у новому будинку до Ночі багать", – повідомило джерело, маючи на увазі 5 листопада, також відому як Ніч Гая Фокса, яка у Великій Британії святкується багаттями та феєрверками.

За словами інсайдера, це стане веселим початком для трьох дітей подружжя.

Цікаво, що Вільям може не бути присутнім на переїзді, оскільки він має вирушити до Ріо-де-Жанейро, Бразилія, на п'яту церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards, яка також припадає на 5 листопада.

Важкі спогади

Родина переїхала до котеджу "Аделаїда" наприкінці літа 2022 року, перед смертю королеви Єлизавети; з того часу і принцесі Уельській, і королю Чарльзу поставили діагноз рак. Наразі Кетрін перебуває в стадії ремісії, лікування раку короля триває.

"На жаль, з котеджем "Аделаїда" справді пов'язані деякі важкі спогади", — сказало джерело.

"Родина дуже рада цьому і з нетерпінням чекає нового початку", — додав інсайдер.

Ремонт Forest Lodge, який принц і принцеса Уельські оплатили самі, скромний і включає як внутрішній, так і зовнішній. Зокрема, у будинку нові двері та вікна, зробили демонтаж стін, ремонт стель та нові підлоги.

