Принц Вільям нарешті погодився зустрітися з братом Гаррі: але лише за однієї суворої умови — чого він хоче

Принц Вільям після багаторічної тиші таємно погодився зустрітися з рідним братом — принцом Гаррі. Однак він зажадав, аби Гаррі виконав одну серйозну умову, яка стосується зокрема його дружини Меган Маркл.

Майбутній король Великої Британії хоче, аби їхня розмова відбувалася у цілковитій таємниці, без Меган Маркл, записувальних пристроїв чи будь-яких витоків інформації про розмову у ЗМІ. Про це повідомило видання Radar Online з посиланням на інсайдерів.

Джерело, близьке до королівської родини, розповіло медіа, що принц Вільям "дуже побоюється", аби його слова не були перекрученими.

"Вільям готовий зустрітися з Гаррі, але лише за умови, що все відбуватиметься суворо на його умовах. Це означає, що жодної Меган, жодних помічників і жодної ймовірності того, що це стане контентом для документального фільму чи книги", — зазначив інсайдер.

Джерело також заявило, що Вільям влаштує Гаррі свого роду "обшук" перед тим, як буде проведено розмову між ними.

"Він дуже побоюється, що його таємно записуватимуть або що його слова будуть перекручені — довіра між ними повністю зникла. Гаррі фактично зіткнеться з обшуком, перш ніж вони поговорять", — пояснило джерело.

Хто "тисне" на Вільяма, аби той помирився з братом

Інсайдер також поділився, що на принца Вільяма чинили тиск його батько король Чарльз III та дружина Кейт Міддлтон. Вони зокрема домагалися, аби майбутній король зробив перший крок у примиренні з рідним братом.

"Кейт часто каже йому, що їхня мати була б спустошена, якби побачила їх у такому стані", — стверджує джерело.

Як пише медіа, зустріч братів може відбутися у грудні. Однак жодного підтвердження цьому наразі немає. Інсайдери кажуть, що королівські помічники тихо координують потенційні місця для розмови братів, шукаючи локацію, яка була б захищеною від чужих очей.

