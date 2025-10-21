Може стати монархом раніше, ніж очікував: принца Вільяма "тихо готують" до швидкого вступу на престол

Принц Вільям змушений брати на себе більше королівських обов'язків, оскільки боротьба з онкологією його батька, короля Чарльза III, виявилася складнішою, ніж він публічно про це говорить.

Король Великої Британії Чарльз виснажений тривалою боротьбою з хворобою, яку у нього діагностували ще у лютому 2024 року і боротьба з якою триває дотепер. Про це пише видання Radar Online.

Попри те, що король Чарльз перебуває в далеко не найкращому стані, припиняти діяльність на посаді британського монарха наразі не планує.

"Король серйозно хворий, але має намір продовжувати", — повідомив ЗМІ давній помічник королівської родини.

Джерело також додало, що Чарльз вважає своїм обов'язком продовжувати служити Великій Британії.

"Він виснажений, але не зупиниться. Щоранку він наполягає на тому, щоб прочитати свої червоні коробки. Він вірить, що служіння країні — це його покликання, і він буде продовжувати, поки зможе", — зазначив помічник.

Король Чарльз не планує полишати крісло монарха Фото: The Royal Family

Вільяму доводиться втручатися

Через погіршення здоров'я Чарльза принцу Вільяму, його старшому сину, довелося втрутитися у королівські справи. ЗМІ пишуть, що це саме він зробив серйозний крок, змусивши принца Ендрю відмовитися від своїх титулів та нагород і відійти від справ монархії.

Інсайдер розповів, що Вільям втрутився, об'єднавшись з батьком, аби захистити британську монархію, спонукаючи скандального принца Ендрю відмовитися від титулів.

Після оголошення про свою онкологію король Чарльз на деякий час взяв перерву у роботі, однак швидко повернувся до королівських обов'язків. Однак ця спроба зазнала низки невдач, зазначає видання. Зокрема було скасовано кілька важливих зустрічей через "побічні ефекти" лікування, як зазначили у Букінгемському палаці.

Через це принцу Вільяму доводиться змиритися з реальністю того, що він може посісти королівський трон швидше, ніж сам на те сподівався.

"Вони тихо готують принца Вільяма до швидкого вступу на престол. Ілюзія ідеального здоров’я руйнується", — зазначило джерело.

