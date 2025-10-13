Засинає при людях: нові знімки короля Британії спровокували паніку в мережі

Нові світлини короля Чарльза III викликали хвилю занепокоєння по всій Британії і метушню в Букінгемському палаці після того, як монарх виглядав помітно слабким під час спільної появи з принцом Вільямом на лондонському кліматичному саміті COP30.

76-річний король, який проходив лікування від раку з початку цього року, виглядав значно худішим і блідішим, ніж під час попередніх публічних виходів. Про це повідомляє Radar Online.

"Його костюм звисав з нього. Він виглядав як людина, яка бореться з чимось більшим, ніж він показує", — сказав один інсайдер.

Хоча працівники Букінгемського палацу стверджують, що король "почувається добре" і "продовжує виконувати легкі обов’язки", старші монарші помічники приватно визнають, що знімки викликали тривогу за лаштунками.

"Оптику неможливо повернути", — зазначило одне джерело.

Король Чарльз та принц Вільям Фото: Getty Images

Діагноз короля Чарльза, підтверджений на початку 2024 року, обмежив його публічний графік.

"Вони тихо готують Вільяма до швидкого вступу в посаду. Ілюзія ідеального здоров'я руйнується", — повідомив один придворний.

Король Чарльз засинає на публіці Фото: mega

Хоча офіційні заяви Букінгемського палацу залишаються оптимістичними, давні спостерігачі за королівською родиною менш переконані: "Те, що ми бачимо, — це реальність, що стоїть за короною — монарх у занепаді".

Нещодавно під час візиту до лікарні Midland Metropolitan University Hospital король Чарльз поділився рідкісними особистими новинами, розмовляючи з 73-річним онкологічним пацієнтом Метью Шиндою. "Мені не так вже й погано", — сказав йому монарх, коли його запитали про стан здоровʼя.

Королю Чарльзу виповниться 77 років у листопаді.

