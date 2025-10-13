Меган Маркл та принц Гаррі придумали хитрий план примирення з королівською сімʼєю: деталі

Після кількох років мовчання та образ принц Гаррі та Меган Маркл вирішили зробити перший крок до примирення з британською королівською родиною. Ба більше, пара запустила неофіційний план під назвою "Відлига".

Related video

Його мета: налагодити стосунки з монархією та поступово повернути довіру британців. Про це повідомляє редактор Daily Mail Річард Іден.

План примирення

Сассекські також розглядають можливість приїхати до Великої Британії з дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет. Єдине, що стоїть на заваді, — питання безпеки, оскільки після зречення від обов’язків старших членів королівської сімʼї у 2020 році їх позбавили державної охорони.

Зірка серіалу "Форс-мажори" розпочала свій план "зігріти" своїх відчужених родичів та "британський народ", з'явившись на Тижні моди в Парижі в жовтні 2025 року.

"Перебування Меган у Франції було частиною "змови істеблішменту", — пише журналіст у своїй статті.

"Що може бути краще, ніж фотографії, на яких її зустрічають поцілунками європейські модні компанії, а також головна героїня Vogue дама Анна Вінтур?" — додав Іден.

Вихід принца Гаррі та Меган Маркл у жовтні 2025 року Фото: Getty Images

Меган готова до примирення

Джерела, близькі до подружжя, кажуть, що Меган готова "зробити перший крок" і навіть "виявити смирення". Наступна поїздка до Британії може відбутися вже до кінця року.

"Проєкт Відлига" має на меті розмити цю ворожість, спираючись на передбачуваний успіх візиту герцога до Британії минулого місяця, коли він брав участь у благодійних заходах і, що найважливіше, був запрошений до Кларенс-Гауса на чай з королем Чарльзом", — пише журналіст, маючи на увазі перший візит Гаррі до батька за 19 місяців.

Іден додав, що Гаррі потім вирушив з Великої Британії до Києва.

Перебуваючи за кордоном, герцог також розповів, що сподівається повернути до Британії Меган разом з їхніми дітьми, 6-річним принцом Арчі та 4-річною принцесою Лілібет, після того, як їхні привілеї безпеки були скасовані на початку цього року.

"Цей тиждень точно наблизив це", — наголосив Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Меган Маркл показала кадри з місця поблизу гибелі принцеси Діани у Парижі, за що її розкритикували.

Дружина британського принца вийшла у світ в елегантному костюмі за тисячі доларів.

Крім того, шанувальники розкритикували герцогиню Сассекську за відвідування показу мод Balenciaga після того, як бренд "скасували".