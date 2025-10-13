Меган Маркл и принц Гарри придумали хитрый план примирения с королевской семьей: детали
После нескольких лет молчания и обид принц Гарри и Меган Маркл решили сделать первый шаг к примирению с британской королевской семьей. Более того, пара запустила неофициальный план под названием "Оттепель".
Его цель: наладить отношения с монархией и постепенно вернуть доверие британцев. Об этом сообщает редактор Daily Mail Ричард Иден.
План примирения
Сассекские также рассматривают возможность приехать в Великобританию с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Единственное, что мешает, — вопрос безопасности, поскольку после отречения от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году их лишили государственной охраны.
Звезда сериала "Форс-мажоры" начала свой план "согреть" своих отчужденных родственников и "британский народ", появившись на Неделе моды в Париже в октябре 2025 года.
"Пребывание Меган во Франции было частью "заговора истеблишмента", — пишет журналист в своей статье.
"Что может быть лучше, чем фотографии, на которых ее встречают поцелуями европейские модные компании, а также главная героиня Vogue дама Анна Винтур?" — добавил Иден.
Меган готова к примирению
Источники, близкие к супругам, говорят, что Меган готова "сделать первый шаг" и даже "проявить смирение". Следующая поездка в Британию может состояться уже до конца года.
"Проект Оттепель" имеет целью размыть эту враждебность, опираясь на предполагаемый успех визита герцога в Британию в прошлом месяце, когда он участвовал в благотворительных мероприятиях и, что самое важное, был приглашен в Кларенс-Хаус на чай с королем Чарльзом", — пишет журналист, имея в виду первый визит Гарри к отцу за 19 месяцев.
Иден добавил, что Гарри затем отправился из Великобритании в Киев.
Находясь за границей, герцог также рассказал, что надеется вернуть в Британию Меган вместе с их детьми, 6-летним принцем Арчи и 4-летней принцессой Лилибет, после того, как их привилегии безопасности были отменены в начале этого года.
"Эта неделя точно приблизила это", — подчеркнул Гарри.
