"Герцогиня лицемерия": Меган Маркл "разнесли" после появления на Неделе моды в Париже

Поклонники раскритиковали Меган Маркл за посещение показа мод Balenciaga после того, как бренд "отменили" за использование детей в жуткой рекламе.

Недавно герцогиня Сассекская дебютировала на Неделе моды в Париже в белой тунике с длинными рукавами, застегивающейся на пуговицы, с длинным плащом и соответствующими брюками. Об этом пишет Page Six.

Представитель Маркл сказал, что она посетила мероприятие, чтобы поддержать друга Пьерпаоло Пиччоли, который стал креативным директором Дома моды в июле. Хотя 44-летнюю звезду сериала "Форс-мажоры" хвалили за ее потрясающий вид, другие поклонники задавались вопросом, почему жена принца Гарри поддерживает бренд, который был вовлечен в стольких скандалах.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Герцогиня лицемерия: женщина, утверждающая, что защищает интересы детей, идет на показ мод, который проводил отвратительную кампанию с детьми", — написал один пользователь сети.

"Ирония: женщина, чьи выступления отменены, появляется для отмененного бренда. Что думает мать, посещая показ мод дома, где детские модели позировали с плюшевыми мишками на фетишную тематику?" — утверждал другой пользователь.

"Мисс Все о детях появляется на показе Balenciaga. Как отвратительно", — считает другой человек.

Меган Маркл на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

В 2022 году Balenciaga подвергся критике из-за двух разных кампаний, в одной из которых были дети, державшие плюшевых мишек, одетых в кожаную одежду. В ноябре того же года бренд подал иск на 25 миллионов долларов против продюсеров рекламной кампании. Однако в следующем месяце компания отозвала его.

