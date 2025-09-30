В украшениях на более чем 13 млн гривен: Меган Маркл поразила роскошным образом (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова оказалась в центре внимания после выхода с принцем Гарри на благотворительном концерте One805LIVE!, который состоялся в поместье актера Кевина Костнера в Санта-Барбаре. Ее украшения, общая стоимость которых оценивается в более £237 тысяч (около $320 тысяч), стали главной темой обсуждений.

Related video

Особый интерес вызвало новое кольцо с лунным камнем в форме груши, которое поклонники считают подарком от принца Гарри на 44-й день рождения Меган. Украшение принадлежит бренду Logan Hollowell и стоит примерно £3,185. Камень, согласно описанию производителя, символизирует успех в любви и делах, а также ассоциируется с богиней Дианой и полной луной, пишет Daily Mail.

Кроме этого, герцогиня соединила кольцо с другими драгоценностями:

легендарными часами Cartier Tank Française стоимостью £17,800, которые принадлежали принцессе Диане;

золотым браслетом Cartier Love за £7,050, символизирующим вечную любовь;

теннисным браслетом Jennifer Meyer (£2,370);

свадебным обручальным кольцом из валлийского золота (£10,000), подаренным от покойной королевы Елизаветы;

кольцом-вечности (£80,000), которое Гарри презентовал на первую годовщину свадьбы;

а также знаменитое помолвочное кольцо с бриллиантом из Ботсваны и камнями из коллекции принцессы Дианы (£120,000).

Фото: Backgrid Фото: Getty Images Фото: Backgrid

Все вместе эти украшения создали роскошный ансамбль в сочетании с темно-синим платьем без рукавов и классическими туфлями. Гарри выбрал более сдержанный образ — черную рубашку и пиджак. Супруги приветливо общались с гостями и первыми респондентами, для которых и проводилось мероприятие.

На сцене выступили Trisha Yearwood, Good Charlotte и The Fray, а среди гостей была и Опра Уинфри.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, герцогиня Сассекская впервые рассказала о том, что замалчивала королевская семья.