Меган Маркл впервые рассказала о том, что умалчивала королевская семья (фото)

Меган Маркл, герцогиня Сассекская
44-летняя Меган Маркл, герцогиня Сассекская | Фото: YouTube

44-летняя герцогиня Сассекская раскритиковала британскую королевскую семью, заявив в интервью, что "не могла быть такой откровенной", когда жила в Великобритании, и чувствовала себя "неаутентично".

Меган Маркл сделала очередное заявление во время интервью Bloomberg Originals, заявив, что ее жизнь казалась "неаутентичной несколько лет назад". Она отвечала на вопрос о том, сложно ли быть "близкой к людям", оставаясь герцогиней.

"Нет, я просто остаюсь собой. Думаю, несколько лет назад было по-другому, когда я не могла быть такой откровенной и должна была постоянно носить нюдовые колготки. Будем честными, это совсем не я. Не видела таких колготок с фильмов восьмидесятых, когда они продавались в тех маленьких яйцевидных упаковках", — с иронией ответила Маркл.

Ощущения Меган в тот период

Герцогиня рассказала о своих ощущениях того периода.

"Это казалось немного неаутентично. Это пример того, когда ты можешь одеваться так, как хочешь, говорить то, что является правдой, и появляться в пространстве действительно органично, то есть чувствовать себя комфортно в собственной коже", — добавила она.

Напоследок Маркл подчеркнула, что теперь не чувствует потребности что-то доказывать: "Думаю, наш характер, то, кем мы являемся, не меняется. Многие поведенческие модели, привычки и роли, которые ты играешь в жизни, могут проявлять лучшее и худшее в людях. Я просто остаюсь собой".

Второй сезон шоу

Комментарии герцогини совпали с премьерой второго сезона ее шоу на Netflix "With Love, Meghan".

В седьмом эпизоде программы Меган вместе с подругой Хизер Дорак отправилась на дневную поездку в Малибу на занятия по гончарству и приготовлению коктейлей.

